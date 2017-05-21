Депутат Госдумы выступила за сохранение очной формы общественных слушаний

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Заместитель председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций, а также координатор законодательных инициатив Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Госдуме Наталья Костенко ("Единая Россия") выступила за сохранение очной формы слушаний при обсуждении вопросов градостроительной политики.

18 мая комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил для принятия в первом чтении поправки правительства РФ, предусматривающие перевод всех общественных слушаний в этой сфере в формат публичных слушаний и замену очной на электронную форму участия.

"В рамках данного законопроекта, как минимум, нужно предусмотреть возможность власти совместно с местными жителями решать в очной или заочной форме принимать совместные решения в градостроительной сфере, а также предусмотреть градацию ситуаций - когда уместны общественные слушания, а когда публичные слушания", - заявила Костенко журналистам.

По ее словам, если говорить о молодом поколении россиян, то "определенная логика в действиях правительства есть". "Но если учитывать, что половина граждан страны, которые одновременно являются самой активной частью участников слушаний - людей старше 46 лет, по данным ВЦИОМ ( данные за 2015 год), крайне редко пользуются интернетом, то достижение целей, обозначенных Владимиром Путиным, данный законопроект может не достигнуть", - уверена депутат.

Парламентарий напомнила, что по данным ВЦИОМ, из числа граждан в возрасте 46-60 лет на момент опроса за последний месяц пользовались интернетом только 4% и только 2%. При этом, отметила Костенко, после замечаний активистов ОНФ, кабмин еще на стадии разработки законопроекта расширил способы информирования граждан о предстоящих слушаниях, например, через традиционные СМИ и объявления на стендах, а также предусмотрело иные формы выражения гражданами своего мнения, в частности через многофункциональные центры (МФЦ).

"Наша страна настолько разная, что подходить с единой меркой ко всем муниципалитетам страны не всегда целесообразно и даже опасно. В таких сложных вопросах требуется более гибкий подход", - отметила она, подчеркнув, что в каждом регионе существует своя специфика и свое отношение к градостроительной политике, поэтому "в данном виде законопроект не соответствует интересам развития гражданского общества, которое будет проходить только когда людям будет предоставлено достаточно альтернатив для участия в жизни страны".