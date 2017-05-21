Иудеи совершили молитву в День Победы по еврейскому религиозному календарю

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Иудеи отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю, совершив молитву в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 9 мая 1945 года совпадает с 26 ияра 5075 года по еврейскому календарю, и в этом году 26 ияра пришлось на 21 мая.

"Поскольку все основные даты религиозные у нас отмечают по еврейскому календарю, решили отмечать 26 ияра", - сказал корр. ТАСС главный раввин России Адольф Шаевич. По его словам, праздник был внесен в еврейский религиозный календарь два года назад, при этом 9 мая иудеи также отмечают День победы по общему календарю.

"Красная Армия спасла европейское еврейство от катастрофы полной, поэтому никогда не помешает еще раз вспомнить тех, кто с оружием в руках защищал от этой фашистской чумы, кто в тылу ковал Победу. Мы всегда вспоминаем и отдаем должное именно Красной Армии и русскому народу. Самую основную тяжесть понес русский народ, самые большие жертвы понес русский народ", - сказал Шаевич.

В свою очередь, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт сообщил, что 26 ияра в синагогах молятся за погибших, благодарят Всевышнего за Победу и устраивают фуршет. "Как евреи отмечают праздники? Они молятся, а потом праздничный стол", - пояснил он.

По словам Гольдшмидта, торжественные церемонии 26 ияра проходят в Иерусалиме у Стены Плача, а также в восьми крупнейших синагогах Европы, включая Московскую хоральную синагогу. "У нас в годы войны погибла третья часть нашего народа. И этот день (26 ияра) у нас называется Днем освобождения и спасения", - сказал Гольдшмидт.

22 мая представители еврейской общины Москвы возложат цветы к могиле Неизвестного солдата. В Иерусалиме также планируется возложение цветов к памятнику павшим воинам на горе Герцля.