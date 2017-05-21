Историческое событие: мощи Николая Чудотворца принесены из Италии в Россию

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. У православных россиян большой праздник - впервые за 930 лет из города Бари на юге Италии в Россию принесены мощи святителя Николая Чудотворца, который почитается в России как покровитель сирот, моряков путешественников и невинно осужденных. Утром в папской базилике в Бари состоялось двойное богослужение российского и итальянского духовенства, затем был подписан акт о передаче мощей: последующие 52 дня они будут находиться в Москве и Санкт-Петербурге, а потом вернутся в Италию.

Литургия в папской базилике

Литургия по случаю исторического события началась в базилике святителя Николая в Бари, где мощи святого хранятся с 1078 года, рано утром в воскресенье.

На богослужении присутствовали российские паломники, в частности, жители Москвы и Череповца, а также иерархи Русской православной церкви - председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион и руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии епископ Богородский Антоний Севрюк.

Служба прошла в нижней церкви базилики, где находится гробница Николая Угодника, мощи которого почти 930 лет были скрыты мраморной плитой весом более 30 тонн. В крипте во время литургии все желающие прошли обряд причащения.

Специальная операция

После договоренности Патриарха Московского Кирилла и папы римского Франциска о временном принесении мощей святого в Россию специалисты провели операцию по изъятию из гробницы частицы мощей. Изначально предполагалось, что это будет голень, однако размер отверстия в крышке раки, устроенного для забора святого миро и не превышающего 5 сантиметров в диаметре, не позволил извлечь такую большую кость. Тогда медики остановили выбор на девятом левом ребре святого. Операция была проведена с помощью медицинского прибора - фиброскопа.

"Отрадно, что речь идет об очень символичной части мощей. Именно эта косточка была рядом с сердцем. И поэтому мы можем сказать, что в воскресенье сердце святителя Николая достигнет России", - сказал приор Чиро Капотосто, член Доминиканского монашеского ордена, который с 1950-х годов управляет базиликой.

Со своей стороны барийский архиепископ Франческо Какуччи отметил, что его город носит название "Счастливый Бари" благодаря тому, что здесь почти тысячу лет хранятся мощи святого. "А теперь мы можем говорить: счастливая Москва, счастливый Санкт-Петербург, счастливая Русь", - сказал он.

Золотой ковчег на замке

Мощи святого первоначально были помещены в малый ковчег из драгоценных металлов, где под ребро в воске сделана специальная выемка. После двойного молебна святителю Николаю, совершенного на русском и латинском языках в верхней части базилики, малый ковчег был перенесен в большой, изготовленный по заказу Русской православной церкви. Золоченый ковчег весит 45 килограмм и покрыт стеклянной бронированной крышкой, сквозь которую православные россияне смогут увидеть мощи святого. Такой возможности в итальянском храме нет - верующие прикладываются к мраморной плите.

Криминалисты, работавшие с мощами, отмечают, что при том, что святой Николай жил почти 1700 лет назад, его мощи очень хорошо сохранились.

Ковчег закрыт на специальный замок, ключ от которого торжественно передан итальянской стороне. Под канонаду салюта святыню вынесли из базилики. Специальный открытый автомобиль со стеклянным кубом доставил реликвию в аэропорт Бари, откуда она была самолетом доставлена в Москву в сопровождении митрополита Илариона и архиепископа Какуччи.

Встреча в России

Как отметил в своей речи в базилике митрополит Иларион (Алфеев), принесения мощей святого в России ждут тысячи верующих людей.

"Сегодня весь наш русский народ замер в ожидании этой великой святыни. И за то время пока мощи святителя Николая будут находиться в Москве и в Санкт-Петербурге им смогут поклониться тысячи россиян, украинцев, белорусов и иных верующих Русской православной церкви, проживающих в разных землях", - сказал Иларион.

Ковчег был доставлен из московского аэропорта Внуково в храм Христа Спасителя, где вечернее богослужение провел патриарх Кирилл. Несмотря на то, что официально доступ паломников в кафедральный собор откроется с 14:00 мск понедельника, 22 мая, люди уже пришли в храм послушать проповедь патриарха и поклониться святому. Практически каждый из них обращается к Николаю Чудотворцу с сокровенной просьбой: кто-то просит избавления от болезней для себя и близких, а кто-то заступничества и удачи в делах.

"Святитель и чудотворец Николай с точки зрения народного почитания на Руси был и остается первым святым. Практически во всех домах как в прошлом, так и во многих домах православных людей сегодня, есть непременно три иконы: Спасителя, Богоматери и святителя Николая Чудотворца", - сказал патриарх в храме Христа Спасителя, в котором собралось несколько тысяч человек.

До 12 июля мощи пробудут в Москве, а затем ковчег перевезут в Санкт-Петербург, где, скорее всего, он будет размещен в Александро-Невской лавре до 28 июля.