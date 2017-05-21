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Средства для строительства онкодиспансера в Севастополе увеличены в четыре раза

Общество
21 мая, 21:26 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

По словам врио главы Севастополя, проектирование больницы начнется в ближайшее время, а строительство завершится к 2020 году

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Предпроектная документация будущего онкологического диспансера в Севастополе прошла технологическую и ценовую экспертизу, объем средств на его строительства увеличен в четыре раза - до 3 млрд рублей. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Хочу поделится радостной новостью! Предпроектная документация будущего севастопольского онкологического диспансера успешно прошла технологическую и ценовую экспертизу в Москве. Нам удалось добиться четырехкратного увеличения объемов средств, выделяемых на строительство онкоцентра - до 3 млрд рублей", - написал Овсянников, добавив, что этот современный медицинский комплекс сможет одновременно принимать 150 пациентов.

Как сообщил врио главы города, проектирование больницы начнется в ближайшее время, и к 2020 году онкодиспансер в Севастополе будет построен.

Строительство нового онкодиспансера в Севастополе запланировано Федеральной целевой программой развития (ФЦП) Крыма и Севастополя до 2020 года. Однако изначально объем средств, предусмотренный по ФЦП, был существенно ниже и денег явно не хватало. Поэтому было решено определить окончательную стоимость строительства этого медучреждения в ходе разработки предпроектной документации и проектирования.

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