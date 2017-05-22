Медведев примет участие в церемонии открытия мемориальной доски послу РФ в Турции

СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в церемонии открытия в Генконсульстве в Стамбуле мемориальной доски, посвященной послу России в Турции Андрею Карлову, который был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре. Как сообщила пресс-служба правительства, председатель кабинета министров РФ во время церемонии также возложит цветы к мемориальной доске.

Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован местными силами безопасности. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", расследование проводят и правоохранительные органы Турции. Турецкая полиция в начале 2017 года задержала нескольких подозреваемых в причастности к этому преступлению, а в марте арестовала россиянку, которая могла быть связана с убийцей.

Президент России Владимир Путин, комментируя трагедию, отмечал, что Карлов был блестящим дипломатом, пользовавшимся очень хорошей репутацией и уважением в стране пребывания. "Он ушел из жизни на боевом посту. Это был блестящий дипломат, пользовался очень хорошей репутацией в стране пребывания, имел хорошие отношения и с руководством Турции, и с другими политическими силами, пользовался у них уважением", - сказал глава государства. Путин также назвал произошедшее провокацией, направленной на срыв нормализации двусторонних отношений, а также на срыв урегулирования конфликта в Сирии.

В память о после России

Установить мемориальную доску, посвященную Андрею Карлову, планируется и в Москве. Как сообщали в столичном департаменте по конкурентной политике, доска с портретным барельефом российского посла появится до конца сентября этого года в доме на улице Петрозаводской, где жил Андрей Карлов.

Ранее столичные власти приняли решение назвать именем Карлова проектируемый проезд в районе Дорогомилово. Проезд находится на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы. На Кутузовском проспекте, недалеко от улицы Андрея Карлова, находится квартал, где проживают семьи сотрудников МИД России и посольств иностранных государств.

Имя Андрея Карлова было присвоено школе при посольстве РФ в Анкаре, а также московской школе, где он учился. Стоит вопрос о возведении памятника на территории российского посольства в Турции, сообщал агентству ТАСС в январе заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков.

Кроме того, в феврале была выпущена почтовая марка, посвященная Карлову. Почтовый символ продолжает специальную серию "Герои Российской Федерации" и выпущен АО "Марка" тиражом 135 тысяч экземпляров. На марке изображен портрет Карлова, медаль "Золотая Звезда" и здание МИД РФ.