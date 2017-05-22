В России отмечают День Победы по еврейскому календарю

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия станет одним из центров торжеств, посвященных Дню спасения и освобождения. Это новый международный праздник, отмечаемый по еврейскому календарю в честь Победы над фашизмом. Он отмечается 26 числа иудейского месяца Ияра, в этом году выпадает на 22 мая. Об этом рассказал ТАСС президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
"Трагедия Второй мировой войны не обошла никого, а еврейский народ особенно пострадал в этой войне, мы потеряли шесть миллионов евреев. Поэтому, конечно же, евреи с огромным уважением относятся ко Дню Победы, чтят память всех погибших в этой войне. Инициатива ввести новый праздник - День освобождения - появилась как раз из-за того, что евреи, живущие по еврейскому календарю, хотят чтить эту дату согласно ему. Именно на 26 Ияра в 1945 году пришелся день 9 мая", - рассказал он.
Президент СРЕ отметил, что евреи гибли не только в концлагерях, но и на полях сражений. "В этот день мы вспоминаем не только погибших при Холокосте, но и тех солдат, которые боролись против нацистов. Это солдаты Красной армии, европейских стран и США - всех, кто победил нацизм", - сказал Гольдшмидт.
В рамках праздника представители еврейской общины возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В Еврейском музее и центре толерантности пройдет торжественная акция, почетными гостями которой станут ветераны войны и бывшие узники лагерей и гетто. Накануне в Московской хоральной синагоге сотни прихожан помолились за воинов-освободителей, победивших нацизм.
Впервые идея праздновать День Победы 9 Мая по еврейскому летосчислению появилась в 2013 году, а широко отмечать его начали с 2015-го - года 70-летия Победы. Инициатива учредить праздник появилась в России: автором идеи стал вице-президент Российского еврейского конгресса, президент Фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. Он получил поддержку обоих главных раввинов Израиля, израильских политиков и международных еврейских организаций. Презентация новой даты прошла в Кнессете и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Церемонии, посвященные 26 Ияра, пройдут в России, Белоруссии, Украине, Азербайджане, а также в европейских городах - Париже, Лондоне, Берлине, Франкфурте, Лейпциге, Вене и Амстердаме. В Израиле главная молитва в рамках Дня спасения и освобождения будет организована у Стены плача - важнейшей святыни еврейского народа.