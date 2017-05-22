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Минобороны РФ запустило социальный медиапроект "Мы были курсантами"

Общество
22 мая, 7:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В процессе подготовки к запуску ресурса были рассекречены около тысячи документов из фондов Центрального архива МО РФ, которые рассказывают о 166 высших военных учебных заведениях

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Электронную платформу для общения проживающих в России и странах СНГ выпускников военных вузов разных поколений запустило Министерство обороны России. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Новый проект направлен на расширение связей между выпускниками, сохранение истории и преемственность традиций военнослужащих разных поколений, - уточнили в Минобороны. - Посетители могут познакомиться с историей каждого военного вуза, их факультетами и кафедрами, с выдающимися выпускниками".

В Минобороны пояснили, что в процессе подготовки к запуску нового ресурса были рассекречены и оцифрованы около тысячи документов из фондов Центрального архива МО РФ, которые рассказывают о 166 высших военных учебных заведениях.

"Однако главной целью проекта является создание условий для общения выпускников, - считают в военном ведомстве. - Для этого открыта специальная интерактивная форма обратной связи, с помощью которой каждый бывший курсант сможет направить свои воспоминания, поделиться интересными историями, разместить фотографии из личного архива".

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