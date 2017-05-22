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Депутат от ЛДПР просит Скворцову ввести обязательный стационар после пластических операций

Общество
22 мая, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Василий Власов считает, что отказ пройти реабилитацию часто приводит к негативным последствиям для здоровья

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой установить обязательную минимальную продолжительность нахождения пациента, перенесшего пластическую операцию, на стационарном наблюдении в медицинском учреждении. Текст соответствующего запроса имеется в распоряжении ТАСС.

В нем парламентарий указывает, что на данный момент в России существует проблема, когда пациенты после проведения пластической операции в частных клиниках не проходят реабилитационные мероприятия. Депутат отмечает, что это очень часто приводит к негативным последствиям для их здоровья и к последующим осложнениям.

"Частные клиники не стремятся держать пациента на стационарном наблюдении, поскольку это ведет к дополнительным финансовым издержкам и удорожанию услуг", - отмечает депутат. Сами пациенты, продолжает Власов, также не желают находиться на стационарном наблюдении, поскольку, на его взгляд, не понимают серьезности проведенной операции и возможных негативных последствий в силу отсутствия медицинского образования и нежелания тратить на это свое время.

"Данные действия с обеих сторон чаще всего приводят к ситуации, при которой у пациента возникают осложнения после операции и ему причиняется непоправимый вред здоровью", - обращает внимание Власов. Он уверен, что данную неблагоприятную ситуацию можно избежать, внеся норму "об обязательном нахождении пациента, перенесшего пластическую операцию, на стационарном наблюдении".

В связи с этим депутат просит Скворцову рассмотреть возможность внесения изменения в соответствующий приказ Министерства здравоохранения "О порядке оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия" об установлении обязательной минимальной продолжительности нахождения лица, перенесшего пластическую операцию, на стационарном наблюдении в медицинском учреждении, осуществившем пластическую операцию".

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