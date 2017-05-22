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Программа реновации стартует в Восточном округе Москвы уже в этом году

Общество
22 мая, 8:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

По словам депутата Жаркова, в ВАО уже определен дом, в который переселят жителей устаревшего жилья

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Программа реновации жилищного фонда стартует в Восточном административном округе (ВАО) Москвы уже в текущем году. Об этом сообщил ТАСС один из авторов законопроекта о сносе хрущевок, член профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков ("Единая Россия").

"Я думаю, программа реновации стартует и начнет действовать в Восточном округе столицы уже в этом году, - сказал парламентарий, избранный по этому округу.

По словам депутата, в ВАО уже определен дом, в который переселят жителей устаревшего жилья, в частности, района Северное Измайлово. "В районе Северное Измайлово уже четко понятно, где будут стартовые площадки, где будут жить люди. Собственники, чьи дома будут сноситься в этом районе, переедут по адресу Щелковское шоссе 90-92, там есть уже готовый дом", - рассказал он.

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Жарков также сообщил, что его встречи с жителям ВАО проходят ежедневно. "Приходят жители конкретных домов и имеют возможность задать вопросы, которые их беспокоят", - отметил он. В основном, пояснил депутат, их волнует, где будет располагаться новый дом, каким он будет, в каком виде и какую они получат квартиру, какой площади, с каким ремонтом, на каком этаже, будет ли у них право выбора или нет.

"Один из вопросов в том числе - когда их дом попадет в программу реновации, когда будет установлен срок расселения и их переезда в новые квартиры", - уточнил политик. "Более въедливые граждане, а сегодня таких много, вчитываются в сам законопроект и пытаются уже задать вопросы юридико-технического характера", - добавил он.

"Подавляющее число жителей, с которыми прошли встречи, поддерживают программу, но просят и нас как авторов, и правительство больше информировать их о тех нововведениях, тех поправках, которые сегодня обсуждаются", - заключил депутат.

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