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Вертолетные рейсы вторые сутки отменены на Ямале из-за метели

Общество
22 мая, 8:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, мая. /ТАСС

Из-за плохой видимости также парализовано движение на переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Вертолетные рейсы вторые сутки отменены в Ямало-Ненецком автономном округе из-за сильной метели, сообщили в окружной дирекции транспорта ЯНАО.

"Перевозку людей вертолетами пока невозможно задействовать из-за низкой видимости. Ветер для вертолетов не так страшен как отсутствие видимости. Второй день в Салехарде и Приуральском районе метель. Поднимать вертолеты в воздух в таких погодных условиях запрещено", - уточнили в дирекции, добавив, что при улучшении видимости полеты возобновятся в работу.

По данным справочной аэропорта Салехарда, вертолеты готовы к вылету в любой момент. "Видимость на данный момент составляет 800 метров, а вертолетам необходим минимум 2 км. Они не имеют права выполнять полет. Сейчас наблюдается прояснение, но мы будем ориентироваться на погодные условия. Самолеты совершают перевозку по расписанию ", - добавили в справочной аэропорта Салехарда.

Кроме того, парализовано движение на переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги. "Видимость на переправе крайне низкая, перевозка людей возобновится, как только погодные условия позволят безопасно эксплуатировать суда на воздушных подушках или вертолетах", - уточнили в дирекции.

По данным синоптиков, 22 мая в ЯНАО температура воздуха до минус 10 градусов, порывы ветра - до 20 метров в секунду.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. В городе проживают около 50 тыс. человек.

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