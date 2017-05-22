Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на полтора километра

Общество
22 мая, 10:47 UTC+3 МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Информация о фактической длине очереди будет доступна на официальном сайте принесения мощей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч человек, по оценке корреспондента ТАСС, стоят в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца, которые накануне были доставлены из Италии в Россию. Очередь растянулась на полтора километра - от Крымского моста по Пречистенской набережной к храму Христа Спасителя.

Люди приехали сюда несколько часов назад, чтобы быть ближе к началу очереди. "Я приехала сюда в 8 утра и стою уже больше двух часов. Настроение отличное, усталости не чувствую", - сказала корреспонденту ТАСС одна из женщин, попросившая не называть своего имени. Накануне с корреспондентом ТАСС пообщались паломники из Нижнего Новгорода и других городов России. Многие специально взяли отпуск, чтобы приехать в Москву.

Смотрите также
Базилика Святого Николая, Бари, 19 мая

Мощи Николая Чудотворца: все, что известно о прибытии святыни в Москву

Доступ верующих к мощам в храме Христа Спасителя будет осуществляться по следующему графику: 22 мая с 14:00 до 21:00, с 23 мая по 12 июля ежедневно с 8:00 до 21:00.

Очередь будет формироваться от Крымского моста, ближайшие станции метро "Парк Культуры" Кольцевой и Сокольнической линий, при этом проходы к храму от метро "Кропоткинская" перекрыты. Однако организаторы предупреждают, что в случае большого количества паломников, очередь продлят до метро "Фрунзенская" или "Воробьевы горы". Информация о фактической длине очереди будет доступна на официальном сайте принесения мощей nikola2017.ru и в соответствующих группах в социальных сетях.

Доступ к мощам будет осуществляться только в порядке общей очереди, без специальных пропусков и возможности подъезда на автотранспорте. Единственное исключение будет сделано для паломников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и грудничковыми детьми.

После 12 июля ковчег с мощами перевезут в Санкт-Петербург, где, скорее всего, он будет размещен в Александро-Невской лавре до 28 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мощи Николая Чудотворца в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Иудеи в Амстердаме отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю
5
Иудеи совершили молитву в День Победы по еврейскому религиозному календарю
16
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
2
СМИ: "Аэрофлот" подал иск на 576 млн руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
3
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на полтора километра
4
В Москве начинаются профилактические отключения горячей воды
5
Археологи нашли в центре Москвы считавшийся утраченным белокаменный мост XVII века
6
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
7
WP: при восхождении на Эверест со стороны Непала погибли трое альпинистов
Темы дня
Загрузка...
Реклама