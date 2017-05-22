Социальная карта жителя Севастополя будет введена с 2018 года

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Карта жителя Севастополя, при помощи которой планируется персонифицировать социальные льготы в городе, будет введена с 1 января 2018 года. Об этом сообщил на заседании городского правительства врио губернатора региона Дмитрий Овсянников.
"С 1 января 2018 года мы введем карту севастопольца, мы должны выбрать банк, выбрать концессионера, который поставит валидаторы (устройства для автоматической оплаты проезда), кроме того, это связано с порядком движения денег, поэтому мы отразим это уже в бюджете 2018 года", - сказал он.
Директор департамента транспорта Игорь Титов в свою очередь уточнил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на реализацию проекта по введению автоматической оплаты проезда, в том числе льготными категориями граждан. Сейчас, по информации властей, более 175 тыс. жителей Севастополя имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте, это 42% от общей численности проживающих в городе.
Социальная карта жителя Севастополя - проект, реализуемый правительством города по аналогии с применением подобных карт в других регионах, в том числе в Москве, где с использованием социальной карты обеспечивается удобство реализации прав на льготный проезд в общественном транспорте. Кроме того, карта позволяет обеспечить удобство и безопасность получения пенсий, стипендий, субсидий, пособий, городских социальных выплат и собственных средств. С помощью социальной карты можно оплачивать различные услуги, в том числе жилищно-коммунальные, налоги, рассчитываться за товары в магазинах.