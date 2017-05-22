Папа Франциск назначил пять новых кардиналов

ВАТИКАН, 22 мая. /Корр.ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск объявил имена пяти новых католических кардиналов, которых он намерен возвести в достоинство "князей церкви" на консистории (специальной церемонии) 28 июня. Новые кардиналы представляют четыре континента.

Традиционные красные шапочки-биретты получат: Жан Зербо, архиепископ Бомако (Мали), Хуан Хозе Омелия, архиепископ Барселоны (Испания), Андерс Арборклиус, епископ Стокгольма (Швеция), Луизри Линг Мангкханекхум, апостольский викарий в Лаосе, и Грегорио Роза Чавес, вспомогательный епископ Сан-Сальвадора.

Всем пятерым еще не исполнилось 80 лет и, следовательно, они становятся кардиналами-выборщиками, то есть могут участвовать в выборах следующего главы Римско-католической церкви. Обозреватели отмечают отсутствие итальянских прелатов среди вновь назначенных "пурпуроносцев" (по цвету их мантии).

Помимо красной мантии и шапочки-биретты, внешними отличиями кардинальского сана считаются также кольцо, крытый красной или фиолетовой материей зонт, трон и персональный герб.