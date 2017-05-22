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Якутские педагоги выпустят документальный фильм о традициях обучения в кочевых школах

Общество
22 мая, 11:03 UTC+3

Перед этим ученые отправятся в экспедицию, в ходе которой изучат самобытные традиции преподавания в кочевых школах

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ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Специалисты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) провели первый этап экспедиции в кочевую школу оленеводов "Айлик" в рамках гранта Российского гуманитарного научного фонда. Как сообщила пресс-служба СВФУ, проект направлен на исследование традиций образования в кочевых школах, по итогам экспедиции планируется снять документальный фильм.

"Ученые СВФУ проводят исследования образа жизни и традиций кочевых школ народов Якутии, в этом году проект поддержан Российским гуманитарным научным фондом. Экспедиция посетила кочевую школу-детский сад "Айлик" по маршруту поселок Хандыга - оленеводческие стада - участок Эюму. Ученые создали модель кочевой школы и исследовали особенности традиций, обычаев, культуры, обучения и воспитания в них детей. По итогам экспедиции планируется выпустить документальный фильм", - говорится в сообщении.

По словам доцента Педагогического института СВФУ Зои Жирковой, цель экспедиции - изучение самобытных традиций преподавания в кочевых школах. "Исследование педагогического потенциала у кочевых народов Севера - актуальное направление для обновления и совершенствования системы образования. Семейно-родовые кочевые сообщества рационально используют природные ресурсы, обеспечивая себя всем необходимым для проживания. Дети кочевых народов очень деятельны, организованны и ответственны. Все, что делают их родители, они умеют с малых лет", - цитирует пресс-служба Жиркову.

Дети кочевников обучаются по индивидуальным программам. Главная задача - возрождение и сохранение эвенского языка, но также тьюторы с педагогическим образованием преподают им школьную программу. Следующий этап экспедиция СВФУ пройдет в сентябре этого года - ученые планируют провести конференцию, посвященную обычаям и традициям кочевых народов.

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