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ЛДПР в связи с программой реновации внесла в Думу проект о штрафах за нарушение тишины

Общество
22 мая, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Ночной период предлагается установить с 22:00 до 06:00 мск

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым внесли в нижнюю палату законопроект, предлагающий установить административную ответственность за нарушение тишины в ночное время в преддверии реализации программы реновации. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Депутаты отмечают, что "актуальность вносимого законопроекта еще больше возрастает для граждан, проживающих в Москве, в связи с намечаемой ударными темпами реновацией жилья".

Масштабы и сроки реновации, подчеркивают они, таковы, что если не принять превентивных законодательных мер на федеральном уровне, то вероятность нарушения покоя граждан и тишины в ночное время будет чрезвычайно велика. Кроме того, законодатели уверены, что административный контроль в Москве будут осуществлять "заинтересованные" структуры.

В свою очередь, глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев ранее заявил, что нормы так называемого закона о тишине при реализации программы реновации в Москве нарушены не будут, все санитарные нормы будут соблюдены.

"Настоящим законопроектом предлагается установить на уровне федерального закона, Кодекса Р. Ф. об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время", — говорится в пояснительной записке в законопроекту.

Авторы инициативы отмечают, что соответствующие предложения "о введении административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время неоднократно обсуждались в Госдуме и отвергались под различными предлогами".

Тем не менее, по мнению депутатов, указанная проблема требует безотлагательного решения "именно на федеральном уровне", несмотря на то что во многих регионах установлена указанная ответственность.

Ночной период, согласно проекту закона, предлагается установить с 22:00 до 06:00 часов. При этом ответственность за нарушение тишины и покоя граждан для физических и юридических лиц устанавливается в виде штрафа. Более того, "для юридических лиц предлагается ввести повышенные размеры штрафа в пределах от 50 до 100 тыс. руб.".

Полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях депутаты предлагают "наделить должностных лиц органов внутренних дел — полиции".

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