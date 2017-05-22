Первый болгарский космонавт Георгий Иванов экстренно госпитализирован в Софии

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СОФИЯ, 22 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. В Болгарии экстренно госпитализирован первый космонавт страны Георгий Иванов. Об этом сообщил пресс-центр лечебного заведения, в которое был доставлен Иванов.
"Состояние Иванова оценивается как тяжелое, он находится на лечении в реанимации Военно-медицинской академии (ВМА), куда был доставлен сегодня утром. В настоящее время проводятся лечебно-диагностические процедуры", - сообщили в ВМА.
Ветеран космических полетов родился 2 июля 1940 года, в историю космонавтики он вошел 10 апреля 1979 года, когда первым из болгар отправился в космос - на борту корабля "Союз-33" вместе с Николаем Рукавишниковым. Советский и болгарский космонавты тогда чудом остались в живых: у "Союза-33" отказал главный двигатель и посадку на Землю они совершали по баллистической траектории, с предельными десятикратными перегрузками.