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Прерванное из-за непогоды вертолетное авиасообщение восстановлено на Ямале

Общество
22 мая, 11:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, мая. /ТАСС

Первый рейс отправится из Салехарда

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Вертолетное авиасообщение, прерванное из-за сильной метели, восстановлено в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее из- за непогоды вертолеты не вылетали двое суток, сообщили в пресс-службе правительства округа.

"Погодные условия в районе Салехарда и Лабытнанги постепенно улучшаются. С 11:00 (9:00 мск) по маршруту начнут курсировать вертолеты. Первый рейс отправится из Салехарда, вылет состоится из аэропорта окружной столицы. Далее вылеты будут выполняться по наполняемости борта", - уточнили в пресс-службе.

В правительстве округа отметили, что погодные условия пока не позволяют запустить суда на воздушных подушках в районе переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги. Видимость на переправе крайне низкая, перевозка людей возобновится, как только погодные условия позволят безопасно эксплуатировать этот вид транспорта. По многолетним наблюдениям, погода на Ямале улучшается после прохождения ледохода на Оби.

Ранее ТАСС сообщал, что вертолетные рейсы были отменены на Ямале из-за сильной метели. По данным окружной дирекции транспорта ЯНАО, перевозку людей вертолетами было невозможно задействовать из-за низкой видимости. Ветер для вертолетов не так страшен как отсутствие видимости. Поднимать вертолеты в воздух в таких погодных условиях запрещено.

По данным справочной аэропорта Салехарда, вертолеты были готовы к вылету в любой момент. Видимость в понедельник утром составляла 800 метров, а вертолетам необходим минимум 2 км. Самолеты совершают перевозку по расписанию.

Кроме того, парализовано движение на переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги. Видимость на переправе крайне низкая, перевозка людей возобновится, как только погодные условия позволят безопасно эксплуатировать суда на воздушных подушках или вертолетах. По данным синоптиков, сегодня в ЯНАО температура воздуха будет опускаться до минус 10 градусов, порывы ветра достигать 20 метров в секунду.

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