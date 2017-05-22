Счетная палата: госпрограмма "Доступная среда" пока не улучшила жизнь инвалидов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ подвела итоги реализации госпрограммы "Доступная среда" в 2011-2015 годах и выявила, что "несмотря на увеличение финансирования госпрограммы более чем в три раза, качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья не стало заметно лучше".

"Полученные в ходе проверки данные в целом свидетельствуют о том, что к существенному повышению качества жизни инвалидов реализация госпрограммы пока не привела", - говорится в пресс-релизе Счетной палаты.

Проверки Счетной палаты

За этот период времени общий объем финансирования госпрограммы вырос в 3,6 раза, до 169,4 млрд руб. Изменение объемов финансирования связано в основном с увеличением финансирования мероприятий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. При этом на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов было направлено только 11,5% от общего объема средств госпрограммы.

Отсутствие закрепленного на федеральном уровне перечня направлений использования средств в рамках госпрограммы привело к тому, что регионы и муниципалитеты сами определяют, на что они расходуют субсидию, предоставленную им из федерального бюджета.

Так, например, в 2014-2015 годах учреждениями здравоохранения Московской области за счет субсидии были осуществлены расходы по приобретению электробытовых приборов (картофелечистка, овощерезка, осевой промышленный вентилятор и иные), техники и оргтехники, мебели (кресла руководителей, мягкие диваны, стулья), медицинских кроватей, массажных кресел, медицинского оборудования, беседок и скамеек на общую сумму почти 22 млн руб.

Также Счетная палата отмечает, что при общих подходах к созданию рабочих мест для инвалидов стоимость создания такого места в рамках госпрограммы "Доступная среда" существенно превышает стоимость рабочего места, создаваемого в рамках госпрограммы "Содействие занятости населения". При этом количество фактически созданных рабочих мест за время реализации госпрограммы "Содействие занятости населения" составило 14,3 тыс. единиц, а госпрограммы "Доступная среда" - 712 единиц, то есть менее 5% по отношению к госпрограмме "Содействие занятости населения".

По состоянию на 1 ноября 2016 года, по данным Пенсионного фонда РФ, в России проживает 12,2 млн инвалидов, из которых 620 тыс. - дети.

Доступная среда

С 2011 года в России реализуется госпрограмма "Доступная среда", которая по решению правительства в 2015 году продлена на период до 2020 года. Она предусматривает приспособление различных социальных объектов для инвалидов - поликлиник, больниц, музеев, театров, спортивных сооружений, многофункциональных центров и так далее.

Речь идет не только о пандусах, но и о шрифте Брайля, светодиодных табло для слабослышащих, специальных звуковых сигналах для слабовидящих. К концу этого года специальным оборудованием для разных категорий инвалидов будут оснащены уже 19 тыс. объектов, что составит 52% от запланированные 38 тыс.