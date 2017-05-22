Арендаторам пятиэтажек будет необходимо договариваться с собственниками жилья

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Предприниматели, арендующие в настоящее время помещения в пятиэтажках столицы, должны договариваться с их собственниками по дальнейшей компенсации или смене арендуемого места. Об этом сообщил журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

"Если предприниматель арендует помещение в пятиэтажке, то решать вопрос с дальнейшей компенсацией или сменой места для аренды нужно с собственником. В свою очередь городские власти компенсировать или предоставлять равноценные помещения будут именно собственникам", - сказал он на брифинге "Соблюдение прав предпринимателей при реализации программы реновации".

По словам Платонова, по итогам первого этапа голосования по программе реновации за снос проголосовали жители 4546 домов, в них насчитывается 1,5 тыс. собственников нежилых помещений и 400 арендаторов.

О программе реновации

В Москве начинается реализация масштабного проекта по сносу ветхих пятиэтажек - программа реновации. Во многих домах, которые могут попасть под программу, имеются нежилые помещения.

Московская городская дума в среду 17 мая приняла закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Закон определяет, что собственникам нежилых помещений будет предоставляться равноценное помещение либо компенсация. В среде столичных предпринимателей пока имеется определенная напряженность, многие из них не знают, дожидаться ли снова здания или уже сейчас искать новое помещение для бизнеса.