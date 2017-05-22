Арендаторам пятиэтажек будет необходимо договариваться с собственниками жилья

Совет директоров РЖД освободил от должности вице-президента Михаила АкуловаТранспорт 22 мая, 11:55
Более 70 пострадавших от паводка жителей Ишима получили компенсацииНовости Урала 22 мая, 11:55
МВД и Group IB пресекли деятельность хакеров, похитивших более 50 млн рублейПроисшествия 22 мая, 11:53
Шахназаров не планирует снимать "Курьер-2", но не против его созданияКультура 22 мая, 11:45
В США после 146 лет работы закрылся Цирк Барнума и братьев РинглингКультура 22 мая, 11:44
Стартовал набор волонтеров для работы на Зимней универсиаде-2019 в КрасноярскеНовости партнеров 22 мая, 11:43
В Елисейском дворце не комментируют сообщения СМИ о визите президента РФ во ФранциюМеждународная панорама 22 мая, 11:38
Российские футболисты будут готовиться к матчу с чилийцами на стадионе им. СтрельцоваСпорт 22 мая, 11:28
Навигация началась на реке Лена в ЯкутииТранспорт 22 мая, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Предприниматели, арендующие в настоящее время помещения в пятиэтажках столицы, должны договариваться с их собственниками по дальнейшей компенсации или смене арендуемого места. Об этом сообщил журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.
"Если предприниматель арендует помещение в пятиэтажке, то решать вопрос с дальнейшей компенсацией или сменой места для аренды нужно с собственником. В свою очередь городские власти компенсировать или предоставлять равноценные помещения будут именно собственникам", - сказал он на брифинге "Соблюдение прав предпринимателей при реализации программы реновации".
По словам Платонова, по итогам первого этапа голосования по программе реновации за снос проголосовали жители 4546 домов, в них насчитывается 1,5 тыс. собственников нежилых помещений и 400 арендаторов.
В Москве начинается реализация масштабного проекта по сносу ветхих пятиэтажек - программа реновации. Во многих домах, которые могут попасть под программу, имеются нежилые помещения.
Московская городская дума в среду 17 мая приняла закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Закон определяет, что собственникам нежилых помещений будет предоставляться равноценное помещение либо компенсация. В среде столичных предпринимателей пока имеется определенная напряженность, многие из них не знают, дожидаться ли снова здания или уже сейчас искать новое помещение для бизнеса.