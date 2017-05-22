Проект единого Центра поиска пропавших людей представили в Москве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Модель Центра поиска пропавших людей, объединяющую государственные структуры и поисковые отряды добровольцев, презентовали в Москве на деловом завтраке Агентства стратегических инициатив (АСИ), соорганизатором которого выступило информационное агентство ТАСС.

Как заявил глава поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев, поисковый центр может объединить усилия и опыт официальных структур и волонтеров, став при этом самостоятельной единицей.

"Сейчас мы пытаемся при помощи поискового отряда "Лиза Алерт" - это исключительно добровольцы - организовывать работу системы, включая туда много-много государственных институтов,... у нас это получается с трудом, и есть предложение сделать эту историю более системной, более официальной", - сказал Сергеев на деловом завтраке "Центр поиска пропавших людей: международный и российский опыт поисково-спасательных отрядов".

Согласно материалам презентации, оперативно-поисковая служба Центра должна включать в себя региональные поисковые отряды и единую горячую линию. В попечительский совет Центра планируется включить представителей МВД, МЧС, министерства обороны, РЖД, СК РФ, министерства транспорта, министерства образования и Росгвардии. Планируется, что поисковые подразделения будут созданы в восьми федеральных округах страны.

Поисковые добровольческие отряды "Лиза Алерт" создаются с сентября 2010 года, и в настоящее время они существуют в 39 регионах РФ. В каждом регионе поисковики отрядов действуют по единым методикам и схемам. По итогам 2016 года поисковики отряда "Лиза Алерт" принимали участие в поиске 6 тыс. 562 человек, 4 тыс. 882 человека из которых были найдены живыми.