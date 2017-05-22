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Принадлежность найденных в Турции останков российского офицера установлена учеными из РФ

Общество
22 мая, 12:06 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Останки принадлежат подполковнику 78-го пехотного Навагинского полка 20-й стрелковой дивизии Карлу Ржепецкому 1847 года рождения

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АНКАРА, 22 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Сотрудники Российского военно-исторического архива с большой долей вероятности установили точную принадлежность найденных в турецком Ардахане останков офицера Российской империи. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

"Сотрудники Российского военно-исторического архива провели кропотливую работу по изучению архивных материалов и пришли к выводу, что останки, найденные в Ардахане, принадлежат подполковнику 78-го пехотного Навагинского полка 20-й стрелковой дивизии Карлу Ржепецкому 1847 года рождения. Он скончался 5 декабря 1894 года от кровоизлияния в мозг и был похоронен в Ардахане", - сказала она.

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По словам Касимовой, "на прошлой неделе Посольство нотой передало турецкой стороне выводы российских экспертов". "В настоящее время мы прорабатываем с турецкой стороной дальнейшие шаги в вопросах того, как дальше поступать с останками. И мы работаем с учетом возможных пожеланий потомков Ржепецкого", - сказала дипломат. Она, однако, уточнила, что пока информация о родных подполковника и их возможных пожеланиях еще не поступала.

Останки офицера были найдены ранее во время строительных работ по подготовке к возведению фундамента для жилого дома. Гроб был перевезен в музей города Карс для изучения и установления личности. Первоначально считалось, что они принадлежат генералу армии Российской империи Василию Гейману, который участвовал в русско-турецкой войне 1977-1878 годов. Он тоже был похоронен в Ардахане, поскольку в тот период этот регион входил в состав Российский империи.

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