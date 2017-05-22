Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АСИ: в регионах РФ пройдет обучение волонтеров-поисковиков на базе центров МЧС

Общество
22 мая, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Добровольцы-выпускники подобных школ получат соответствующие сертификаты, подтверждающие подготовленность поисковиков для МЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Обучение волонтеров-поисковиков пройдет до конца года во всех регионах страны на базе ресурсных центров МЧС совместно с добровольцами поисково-спасательных отрядов "Лиза Алерт". Об этом на деловом завтраке Агентства стратегических инициатив (АСИ) сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Деловой завтрак "Центр поиска пропавших людей: международный и российский опыт поисково-спасательных отрядов", соорганизатором которого выступило информационное агентство ТАСС, проходит в Москве.

"В этом году уже во всех регионах на базе ресурсных центров МЧС вместе с добровольцами "Лиза Алерт" будут организованы школы поисковиков, и добровольцам будут выдаваться соответствующие сертификаты, чтобы коллеги из МЧС понимали, что это действительно подготовленные поисковики", - заявила она.

Чупшева также отметила, что по мнению специалистов, необходимо проводить не только школы для обучения добровольцев-поисковиков, но и для родителей и их детей.

"Важно, чтобы родители понимали, как избежать таких ситуаций, понимали дети, потому что по опросам, по практике, как бы мы не предупреждали детей, они зачастую забывают о родительских советах, советах взрослых, и все-таки попадаются на приманки посторонних людей с не очень хорошими намерениями", - отметила руководитель АСИ.

Поисковые добровольческие отряды "Лиза Алерт" создаются с сентября 2010 года и в настоящий момент существуют в 39 регионах РФ. В каждом регионе поисковики отрядов действуют по единым методикам и схемам. По итогам 2016 года поисковики отряда "Лиза Алерт" принимали участие в поиске 6 тыс. 562 человек, 4 тыс. 882 человека из которых были найдены живыми.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Иудеи в Амстердаме отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю
10
Иудеи совершили молитву в День Победы по еврейскому религиозному календарю
16
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
3
Россия и Турция подписали заявление о снятии ограничений в торговле
4
Суд обязал взыскать с Киркорова 499 тыс. рублей за долг по кредиту
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
7
В Кузбассе девочка выпрыгнула с зонтиком с четвертого этажа, подражая героине фильма
Темы дня
Загрузка...
Реклама