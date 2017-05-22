АСИ: в регионах РФ пройдет обучение волонтеров-поисковиков на базе центров МЧС

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Обучение волонтеров-поисковиков пройдет до конца года во всех регионах страны на базе ресурсных центров МЧС совместно с добровольцами поисково-спасательных отрядов "Лиза Алерт". Об этом на деловом завтраке Агентства стратегических инициатив (АСИ) сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Деловой завтрак "Центр поиска пропавших людей: международный и российский опыт поисково-спасательных отрядов", соорганизатором которого выступило информационное агентство ТАСС, проходит в Москве.
"В этом году уже во всех регионах на базе ресурсных центров МЧС вместе с добровольцами "Лиза Алерт" будут организованы школы поисковиков, и добровольцам будут выдаваться соответствующие сертификаты, чтобы коллеги из МЧС понимали, что это действительно подготовленные поисковики", - заявила она.
Чупшева также отметила, что по мнению специалистов, необходимо проводить не только школы для обучения добровольцев-поисковиков, но и для родителей и их детей.
"Важно, чтобы родители понимали, как избежать таких ситуаций, понимали дети, потому что по опросам, по практике, как бы мы не предупреждали детей, они зачастую забывают о родительских советах, советах взрослых, и все-таки попадаются на приманки посторонних людей с не очень хорошими намерениями", - отметила руководитель АСИ.
Поисковые добровольческие отряды "Лиза Алерт" создаются с сентября 2010 года и в настоящий момент существуют в 39 регионах РФ. В каждом регионе поисковики отрядов действуют по единым методикам и схемам. По итогам 2016 года поисковики отряда "Лиза Алерт" принимали участие в поиске 6 тыс. 562 человек, 4 тыс. 882 человека из которых были найдены живыми.