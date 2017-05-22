Донской призвал выдать оружие инспекторам заповедников в регионах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Инспекторы природоохранных территорий регионального значения должны иметь право носить оружие наряду с коллегами из федеральных заповедников и нацпарков. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

"В федеральных заповедниках и нацпарках есть у сотрудников табельное оружие. Но недавно мы столкнулись с тем, что, оказывается, инспектора в региональных ООПТ (особо охраняемые территории) не обладают оружием. Такая недоработка существует", - сказал министр.

"Обязательно законодательно это надо установить. Мы считаем, что они должны быть вооружены и иметь все полномочия для выполнения своих функций", - добавил он.

Минприроды планирует внести соответствующие поправки в законодательство, а также наделить сотрудников заповедников нацпарков перекрестными полномочиями.

"Идет работа над легализацией перекрестных полномочий, когда у нас лесники, инспектора охотничьи, рыбнадзор, смогут задерживать, оформлять факты нарушений не только по своему профилю, но и по профилю коллег. Если, например, браконьеры работают в лесу, а рыбнадзор, находясь на реке, это увидел, они смогут отреагировать", - отметил Донской. По словам главы ведомства, этот вопрос должен быть решен в этом году, который проходит в России как Год экологии и природоохранных территорий.

До конца года в стране должны появиться семь новых ООПТ: два заповедника - "Восток Финского залива" в Ленинградской области и "Васюганский" в Новосибирской и Томской областях. И пять национальных парков: "Ладожские шхеры" (республика Карелия), "Хибины" (Мурманская область), "Ленские столбы" (Якутия), "Кодар" (Забайкальский край) и "Зигальга" (Челябинская область). Кроме того, планируется открытие еще двух государственных природных заказников: "Новосибирские острова" (Якутия) и "Соловецкий архипелаг" (Архангельская область). В начале года уже был открыт национальный парк "Сенгилеевские горы" в Ульяновске области.