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Минприроды просит создать ошейники с датчиками ГЛОНАСС для наблюдения за животными

Общество
22 мая, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Глава ведомства также отметил необходимость создания квадрокоптеров российского производства для борьбы с браконьерством

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии обратится в Минпромторг с предложением разработать отечественные приборы с датчиками ГЛОНАСС для работы в заповедниках и нацпарках. Речь, в частности, идет об ошейниках для диких животных и квадрокоптерах для отслеживания браконьеров, сообщил в интервью ТАСС министр Сергей Донской.

"Мы хотим обратиться в Минпромторг, чтобы коллеги рассмотрели возможность как раз создания не только ошейников, но и других атрибутов контроля и слежения за животными через ГЛОНАСС. Также сегодня активно для борьбы с браконьерством используются квадрокоптеры зарубежного производства, а хочется нашего", - сказал Донской.

Неделю назад при участии министра состоялось возвращение в дикую природу тигра Владикавказ, который ранее разгуливал по Владивостоку и пугал горожан. Животное в ошейнике с GPS-передатчиком было выпущено в заповеднике "Бикин" в Сибири.

День биологического разнообразия отмечается в мире 22 мая. По словам Донского, заповедники и нацпарки - наилучшая форма его поддержания. Минприроды также ведет Красную Книгу, куда заносятся редкие виды.

"В прошлом году мы разработали проекты стратегий сохранения таких редких видов, как зубр, сайгак, стерх, дальневосточный аист, степной орел. В этом году планируем проект по возвращению архара (горный баран) в Забайкалье на базе государственного природного биосферного заповедника "Даурский", - сообщил министр.

Кроме того, по его словам, в Лазовском государственном природном заповеднике (Приморский край) такой проект будет работать для дальневосточного леопарда.

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Донской, Сергей Ефимович
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