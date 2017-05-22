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Скворцова избрана председателем Всемирной ассамблеи здравоохранения

Общество
22 мая, 12:26 дата обновления: 22 мая, 12:34 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Глава Минздрава РФ в качестве председателя ассамблеи проведет выборы нового генерального директора ВОЗ

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ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Делегаты 70-й Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проголосовали за председательство на этом форуме министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, против была лишь Украина. Об этом сообщил сегодня журналистам официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

"Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова избрана председателем Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ). Выборы прошли в понедельник в Женеве на первом пленарном заседании ВАЗ", - сказал он.

ВАЗ является верховным орган Всемирной организации здравоохранения.

Делегат от Украины в своем выступлении высказался против принятия кандидатуры министра здравоохранения РФ председателем ВАЗ. "Представитель этой страны не имеет морального авторитета для того, чтобы председательствовать на таком мероприятии. Делегация Украины хотела бы, чтобы наша позиция была должным образом занесена в протокол этой Ассамблеи", - сказал он.

По словам представителя Минздрава РФ, только Украина высказалась против. "Украина была единственной страной в мире, которая возражала против избрания министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на пост председателя ВАЗ", - добавил Салагай.

Выборы директора ВОЗ

Глава Минздрава России в качестве председателя Ассамблеи проведет выборы нового генерального директора ВОЗ и подпишет с ним контракт.

К этим выборам привлечено большое внимание, поскольку роль руководителя в ВОЗ традиционно высока. От его действий зависит результативность борьбы с многочисленными вызовами, стоящими сейчас перед мировым здравоохранением. Это наглядно продемонстрировали минувшие 10 лет, в течение которых ВОЗ возглавляла Маргарет Чэнь. На это время пришлись вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, лихорадки Зика и других опасных недугов, потребовавших мобилизации сил и средств.

Как сообщили ТАСС в Минздраве, в ходе сессии буду приняты ряд резолюций и подписаны соглашения и глобальные планы действий по актуальным задачам в здравоохранении: по профилактике неинфекционных заболеваний, дефициту вакцин, борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, развитию кадровых ресурсов, проблемам здоровья женщин, детей и подростков, общественному здравоохранению и многим другим. 

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Скворцова, Вероника Игоревна
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