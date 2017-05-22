Движение машин у храма Христа Спасителя ограничено из-за очереди к мощам Святого Николая

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Поклонение мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. ВидеотрансляцияОбщество 22 мая, 13:01
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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы ограничил движение автомобилей по Пречистенской набережной и на Соймоновском проезде до 13 июля для удобства верующих, желающих посетить храм Христа Спасителя, куда накануне доставили мощи Николая Святителя. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Транспортного комплекса города Москвы.
"В связи с организацией доступа граждан к православной святыне частице мощей Святителя Николая Мирликийского с 22 мая по 13 июля движение транспорта ограничено по одной полосе на Пречистенской набережной со стороны Храма Христа Спасителя от Крымского моста до улицы Ленивка и на Соймоновском проезде", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, с 21 мая по 13 июля также изменился режим работы вестибюлей станции "Кропоткинская" московского метрополитена, чтобы избежать большого скопления людей в связи с прибытием святых мощей. Северный вестибюль станции (выход к храму Христа Спасителя) будет работать только для входа пассажиров, южный (выход на Гоголевский бульвар) - для входа и выхода.
Мощи святителя Николая Чудотворца впервые за 930 лет перевезены в храм Христа Спасителя в Москве.
Доступ верующих к мощам в храме будет осуществляться по следующему графику: 22 мая с 14:00 до 21:00, с 23 мая по 12 июля ежедневно с 8:00 до 21:00. После 12 июля ковчег с мощами перевезут в Санкт-Петербург, где, скорее всего, он будет размещен в Александро-Невской лавре до 28 июля.