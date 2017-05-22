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Патриарх Кирилл: Николай Чудотворец помогает людям на жизненном пути

Общество
22 мая, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Предстоятель Русской православной церкви обратился к верующим после патриаршего служения в храме Христа Спасителя в связи с прибытием мощей Николая Чудотворца в Россию

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Святитель Николай Чудотворец помогает каждому человеку в путешествии по его жизненному пути, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе патриаршего служения в день памяти святителя в храме Христа Спасителя в Москве.

"Такова традиция, что мы молимся святителю Николаю перед нашими путешествиями. Он помогает нам в наших земных путешествиях, но куда более важной является его миссия перед Богом за всех тех, кто идет в путешествие по жизненному пути. Потому что буря житейского моря способна погубить не только человеческое тело, но и человеческую душу, человеческое сознание, чувства и волю", - обратился он к верующим.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что прогресс науки и техники сделал комфортными путешествия между городами и странами, но не в состоянии улучшить условия путешествия по жизни. "Насколько же опасны трудности, с которыми мы сталкиваемся на жизненном пути, и никакой человеческий прогресс не способен нас от этих опасностей оградить. Мы не получаем более комфортных средств передвижения по этому жизненному пути", - подчеркнул патриарх.

Он сравнил искушения с ложным маяком, который может погубить человека, если тот пойдет на свет его огней. "Как ложный маяк на море, который устанавливается для того, чтобы корабль противника налетел на рифы, вот так и на современном жизненном пути огромное количество ложных маяков. И потому наша молитва к святителю и чудотворцу Николаю именно о том, чтобы он помог нам различить огни на нашем жизненном пути, чтобы, идя навстречу этим сигналам, мы не оказались в пропасти", - добавил патриарх.

Накануне из итальянского города Бари в храм Христа Спасителя была доставлена частица мощей Николая Чудотворца. Доступ верующих к мощам будет осуществляться по следующему графику: 22 мая с 14:00 до 21:00, с 23 мая по 12 июля ежедневно с 8:00 до 21:00. Очередь будет формироваться от Крымского моста, ближайшие станции метро "Парк Культуры" Кольцевой и Сокольнической линий.

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