"Газпром нефть" финансово поддержала проект очистки острова Вилькицкого в Карском море

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" оказала финансовую поддержку экологической экспедиции в Карское море на остров Вилькицкого в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где скопилось более 800 тонн металлолома. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, волонтеры начнут очистку территории острова уже летом этого года.

"Проект экологической очистки островной территории Арктической зоны в регионе инициирован губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным, правительством автономного округа, поддержан волонтерскими движениями. Планируется новый экологический десант на остров Вилькицкого - высадка состоится летом 2017 года. В организации экспедиции на остров Вилькицкого оказала финансовую поддержку компания "Газпром нефть", - говорится в сообщении.

Остров Вилькицкого открыт в 1874 году и расположен на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом, его ширина составляет около 9 км, длина - около 18 км. В настоящее время необитаем. Остров получил свое название в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления генерал-лейтенанта Андрея Ипполитовича Вилькицкого (1858-1913 гг.).

По данным властей ЯНАО, всего в этом году в регионе будет реализовано свыше 70 природоохранных инициатив. Среди них уборка острова Вилькицкого, завершение экологических мероприятий на острове Белый, создание питомника зеленых растений в Салехарде на площади 700 кв. метров. Также планируется реализация научно-образовательного проекта по изучению ледников в районе массива Рай-Из на Полярном Урале совместно с МГУ им М. В. Ломоносова.

"Для Ямала тема природосбережения - жизненно важный приоритет. Экологические проекты у нас такие же масштабные, как и промышленные. Мы системно ведем работу по ликвидации накопленного экологического ущерба на полуострове Ямал, островах Белом и Вилькицкого. Мы строго подходим к экологическим обязательствам нефтегазовых компаний, и тут, стоит отметить, встречаем полное понимание со стороны предприятий ТЭКа", - отметил Кобылкин, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что для ликвидации накопленного экологического ущерба на Ямале необходимо 80 млрд рублей. Один из уже очищенных объектов в ЯНАО - остров Белый, в 2012-2016 гг. там собрано более 1,2 тыс. тонн металлолома, очищено 70 га земли. Всего за счет средств округа и муниципальных образований в последние четыре года очищены восемь объектов: брошенная железнодорожная станция, свалки и отработанные карьеры, площадки складирования вредных отходов. Общая площадь ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба составила около 120 га, масса вывезенных отходов - более 8 тыс. тонн.