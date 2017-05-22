Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей

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СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Рекордный супер приз в 364 млн 685 тыс. 787 рублей достался одному из жителей Сочи. Об этом сообщили организаторы лотереи "Столото".
"В "Гослото "6 из 45" разыгран рекордный суперприз в размере 364 млн 685 тыс. 787 рублей. Это абсолютный рекорд российских лотерей, еще никто и никогда не выигрывал такую невероятную сумму", - говорится в сообщении.
По данным компании "Столото", билет с рекордным выигрышем был куплен в Сочи за 700 рублей с помощью мобильного приложения. "Это была развернутая ставка - одно поле, в котором было отмечено семь чисел. В 2943-м счастливом тираже выпали следующие числа: 11, 44, 26, 3, 22, 34", - уточнили в компании.
Обладатель билета за выигрышем пока не обратился.