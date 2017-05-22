Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей

Общество
22 мая, 12:49 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, мая. /ТАСС

Обладатель билета, который был куплен за 700 рублей с помощью мобильного приложения, за выигрышем пока не обратился

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Рекордный супер приз в 364 млн 685 тыс. 787 рублей достался одному из жителей Сочи. Об этом сообщили организаторы лотереи "Столото".

"В "Гослото "6 из 45" разыгран рекордный суперприз в размере 364 млн 685 тыс. 787 рублей. Это абсолютный рекорд российских лотерей, еще никто и никогда не выигрывал такую невероятную сумму", - говорится в сообщении.

По данным компании "Столото", билет с рекордным выигрышем был куплен в Сочи за 700 рублей с помощью мобильного приложения. "Это была развернутая ставка - одно поле, в котором было отмечено семь чисел. В 2943-м счастливом тираже выпали следующие числа: 11, 44, 26, 3, 22, 34", - уточнили в компании.

Обладатель билета за выигрышем пока не обратился.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Иудеи в Амстердаме отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю
10
Иудеи совершили молитву в День Победы по еврейскому религиозному календарю
16
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
3
Суд обязал взыскать с Киркорова 499 тыс. рублей за долг по кредиту
4
В Кузбассе девочка выпрыгнула с зонтиком с четвертого этажа, подражая героине фильма
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
СМИ: "Аэрофлот" подал иск на 576 млн руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
7
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на полтора километра
Темы дня
Загрузка...
Реклама