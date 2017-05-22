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Зюганов призвал молодых отцов работать за восьмерых

Общество
22 мая, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

По словам лидера КПРФ, молодому отцу нужно обеспечить условия, чтобы он имел сильное здоровье, блестящее образование не ниже высшего и каждые пять лет проходил профессиональную переподготовку

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал молодых отцов "работать за восьмерых". Политик заявил о необходимости выстраивать национальную молодежную политику по формуле выживания "один равен восьми".

"Это означает, что папа в молодой семье должен иметь троих детей и прокормить маму, которая будет сидеть с ними, и четырех престарелых родителей с обеих сторон, то есть он будет работать за восьмерых", - пояснил политик во время своего выступления на проходящих в Госдуме парламентских слушаниях, посвященных вопросам молодежной политики.

Для того, чтобы эта формула работала, по словам Зюганова, молодому отцу нужно обеспечить условия, чтобы он имел сильное здоровье, блестящее образование не ниже высшего и каждые пять лет проходил профессиональную переподготовку.

По мнению председателя ЦК КПРФ, это является условием для того, чтобы в каждой молодой семье было не менее трех детей. Зюганов отметил, что необходимо "исходить из того, что нас осталось на этом гигантском материке 2% от населения планеты".

"Мы за последние 25 лет потеряли 22 млн неродившихся детей. Потери сопоставимы с потерями Великой Отечественной войны. Надо решать эти проблемы эффективно", - призвал коммунист.

"Чтобы мы были в этом мире конкуренты, надо иметь минимум 200 млн (человек) на наших просторах. Чтобы решать эту задачу, надо, чтобы в каждой молодой семье было минимум три ребенка, тогда у нас будут исторические перспективы", - подчеркнул он.

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