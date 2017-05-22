Доступ паломников для поклонения мощам Николая Чудотворца в Москве открылся на час раньше

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Поклонение мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. ВидеотрансляцияОбщество 22 мая, 13:01
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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Доступ паломников для поклонения Николаю Чудотворцу, частица мощей которого была доставлена в Россию накануне из итальянского города Бари впервые за 930 лет, открылся в храме Христа Спасителя на час раньше. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
"Открылся доступ паломников в храм. Ранее планировалось, что доступ откроется в 14:00 мск, но храм был подготовлен раньше для приема паломников. В очереди дежурят священники и волонтеры. В храме духовенством Москвы совершаются молебны святителю Николаю", - сказал он.
Доступ верующих к мощам в Москве также будет открыт 23 мая по 12 июля ежедневно с 8:00 до 21:00. Очередь будет формироваться от Крымского моста, ближайшие станции метро "Парк Культуры" Кольцевой и Сокольнической линий. Затем, с 13 по 28 июля, мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.