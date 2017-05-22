Единороссы не поддержат уголовное наказание за незаконные занятия магией

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" не поддержит законопроект о введении уголовного наказания за незаконные занятия народной медициной и магией, данная инициатива не выносилась на обсуждение экспертного совета фракции. Об этом сообщил журналистам ее первый замруководителя Андрей Исаев.
На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что депутат Госдумы Виталий Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести уголовное наказание за занятия без разрешения народной медициной или оккультно-магической деятельностью, если они причинили вред здоровью или нанесли ущерб в крупном размере или повлекли смерть человека.
"Пока этот законопроект в Государственную думу не поступал, экспертный совет фракции "Единая Россия" ни сам документ, ни соответствующую идею не рассматривал", - сказал Исаев.
"Как правило, законопроекты, не рассмотренные на заседании экспертного совета, фракцией не поддерживаются", - подчеркнул он.