Толстой предложил сделать платное высшее образование для отличников вдвое дешевле

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") предложил сделать 50-процентную скидку на платное высшее образование для отличников.
"Давайте облегчим тем, кто хорошо учится, бремя расходов на высшее образование. Пусть отличники платят за это образование вполовину меньше. Я сейчас говорю о платном образовании, это реально сделать", - сказал Толстой в ходе выступления на парламентских слушаниях "О молодежной политике в РФ".
При этом заместитель председателя Госдумы подчеркнул, что образование не должно быть услугой, а школам и вузам необходимо вернуть воспитательную функцию. "В результате задуманных на благо, но довольно неудачных реформ в образовании его качество снизилось, а само образование превращено в услугу", - считает депутат.
По его словам, от того, "какие ценности сегодня воспримет молодое поколение, будет зависеть то, как страна будет жить дальше".