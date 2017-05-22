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Толстой предложил сделать платное высшее образование для отличников вдвое дешевле

Общество
22 мая, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

При этом депутат вице-спикер Госдумы подчеркнул, что образование не должно быть услугой, а должно выполнять воспитательную функцию

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Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") предложил сделать 50-процентную скидку на платное высшее образование для отличников.

"Давайте облегчим тем, кто хорошо учится, бремя расходов на высшее образование. Пусть отличники платят за это образование вполовину меньше. Я сейчас говорю о платном образовании, это реально сделать", - сказал Толстой в ходе выступления на парламентских слушаниях "О молодежной политике в РФ".

При этом заместитель председателя Госдумы подчеркнул, что образование не должно быть услугой, а школам и вузам необходимо вернуть воспитательную функцию. "В результате задуманных на благо, но довольно неудачных реформ в образовании его качество снизилось, а само образование превращено в услугу", - считает депутат.

По его словам, от того, "какие ценности сегодня воспримет молодое поколение, будет зависеть то, как страна будет жить дальше".

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Толстой, Петр Олегович
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