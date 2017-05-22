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Скворцова: ВОЗ признала успехи российского здравоохранения

Общество
22 мая, 13:58 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 22, мая. /ТАСС

Министр здравоохранения также напомнила, что политика в области здравоохранения в РФ в последние годы привела к росту продолжительности жизни россиян

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ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает свое избрание председателем 70-й Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признанием достижений российского здравоохранения. Об этом она заявила в своем выступлении на ассамблее.

"Мы рассматриваем это решение как признание достижений в развитии системы здравоохранения, обеспечении всеобщего охвата медицинской помощью, повышения эффективности государственных мер по укреплению общественного здоровья", - сказала она.

Скворцова также напомнила, что политика в области здравоохранения в РФ в последние годы привела к росту продолжительности жизни россиян. "Наши продуманные действия привели к повышению качества и продолжительности жизни россиян, только за последнее десятилетие - на 6,5 лет, кратному сокращению материнской и младенческой смертности до исторического минимума, уменьшению бремени инфекционных и неинфекционных заболеваний", - пояснила министр.

Она также заверила делегатов Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ), что проведет сессию "максимально организованно и плодотворно". "РФ впервые председательствует на Всемирной ассамблее здравоохранения, кроме того, на столь значимой, юбилейной выборной сессии, которая должна определить судьбу и векторы развития нашей организации на следующем этапе", - сказала она.

Сессия ассамблеи

По словам Скворцовой, на сессии ассамблеи будут приняты программные документы по целому ряду направлений в здравоохранении, направленные на достижение главной цели - обеспечения здоровья человека на протяжении всей его жизни.

"Достижение этой главной цели требует создания единой здоровье сберегающей среды, объединяющей все национальные, региональные, глобальные, общественные и межсекторальные государственные механизмы, профессиональные медицинские, пациентские и бизнес-сообщества", - добавила она.

В ходе сессии буду приняты резолюции, подписаны соглашения и глобальные планы действий по актуальным задачам в здравоохранении: по профилактике неинфекционных заболеваний, дефициту вакцин, борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, развитию кадровых ресурсов, проблемам здоровья женщин, детей и подростков, общественному здравоохранению и многим другим.

Выборы директора ВОЗ

Глава Минздрава РФ в качестве председателя ассамблеи проведет выборы нового генерального директора ВОЗ и подпишет с ним контракт.

К этим выборам привлечено большое внимание, поскольку роль руководителя в ВОЗ традиционно высока. От его действий зависит результативность борьбы с многочисленными вызовами, стоящими сейчас перед мировым здравоохранением. Это наглядно продемонстрировали минувшие 10 лет, в течение которых ВОЗ возглавляла Маргарет Чэнь. На это время пришлись вспышки болезней, вызванных вирусом Эбола, лихорадкой Зика и других опасных недугов, потребовавших мобилизации сил и средств.

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