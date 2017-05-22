Роскомнадзор может создать координационный центр по борьбе с киберугрозами

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор может создать координационный центр по борьбе с опасностями в интернете, возможно, он будет организован на общественных началах. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков, выступая на первом открытом заседании проекта "Цифровой дом", которое проходит в ТАСС.

"Результатом работы ("Цифрового дома" - прим. ТАСС) мы надеемся увидеть новые стандарты работы с пользовательскими данными, возможно даже создание некоего организационного центра по противодействию новым опасностям, угрозам в сети Интернет", - сказал он.

"Мы посмотрим, достаточно ли будет взаимодействия в рамках самой площадки, рабочих групп, но если это будет комфортным, удобным для участников, возможно, оформим как организационную структуру на, в некоторым смысле, общественных началах координационный центр", - уточнил Панков журналистам.

Как отметил замруководителя Роскомнадзора, "Цифровой дом" задумывался как некая коммуникационная платформа взаимодействия общества, бизнеса, власти. "У него одна главная цель - повышение безопасности граждан в сети Интернет", - отметил он. По словам Панкова, Роскомнадзор будет рад приветствовать на этой площадке "представителей компаний, органов власти, отраслевых объединений, которые готовы анонсировать свои практики и организовать дискуссии, которые соответствуют целям проекта". Встречи "Цифрового дома" планируется проводить раз в месяц.

По словам Панкова, в рамках "Цифрового дома" будет создана рабочая группа, которая "призвана упредить воздействие угроз на пользователя". "На наш взгляд, сейчас одна из главных проблем скорости и масштабов распространения киберугроз - это запоздалая реакция ведомств и интернет-сервисов, это связано во многом с недостатком коммуникаций между собой всех заинтересованных участников этого процесса, - пояснил замруководителя Роскомнадзора. - Планируем, что тематика группы будет самой широкой, будет охватывать весь спектр угроз от фишинга, кражи данных до негативного психологического воздействия контента".

"Мы как орган исполнительной власти приложим все усилия, чтобы выработанные на нашей площадке предложения финализировались отраслевыми стандартами, законопроектами и другими нормативными актами", - сказал Панков.