МВД предлагает лишать водителей прав на три года за отказ от медосвидетельствования

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. МВД разработало проект федерального закона, ужесточающего наказание для водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, который предусматривает увеличение штрафа до 35 тыс. руб., а также лишение прав на управление транспортными средствами на срок до трех лет. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно законопроекту, планируется увеличить административный штраф за отказ от медосвидетельствования с 30 тыс. руб. до 35 тыс. руб., а также установить в качестве наказания срок лишения права управления транспортными средствами от двух до трех лет (в настоящее время - от 1,5 до двух лет). Как отмечается в пояснительной записке к проекту, предлагаемые изменения "позволят повысить профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

В пояснительной записке говорится, что за 2016 год после отказов водителей от медицинского освидетельствования было возбуждено 246,8 тыс. дел. Количество водителей, попавших в ДТП и имевших признаки опьянения, однако при этом отказавшихся от медосвидетельствования, составило 4,3 тыс. человек. "В этих ДТП погибли 193 человека и ранены 6,1 тыс. человек", - отмечается в документе.

Кроме того, 7,5 % от общего числа ДТП с участием пьяных водителей составляют водители в состоянии наркотического опьянения. Более того, доля случаев выявления наркотического опьянения среди пьяных водителей возросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом с 3,8% до 4,8%. "Принятие законопроекта положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения", - считают разработчики проекта. Также отмечается, что реализация ФЗ не потребует выделения дополнительных средств из бюджета страны.

Ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом виде, вплоть до изъятия транспортного средства, обсуждалось в феврале на заседании круглого стола в Госдуме. Как рассказала тогда директор департамента экстренной помощи Минздрава РФ Оксана Гусева, разработанные ведомством совместно с МВД и Минфином поправки предусматривают и "введение обязательности обследования врачом психиатром-наркологом тех водителей, у которых при медосвидетельствовании выявлено употребление психоактивных веществ".