Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД предлагает лишать водителей прав на три года за отказ от медосвидетельствования

Общество
22 мая, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Также, согласно законопроекту, планируется увеличить административный штраф за отказ от медосвидетельствования до 35 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. МВД разработало проект федерального закона, ужесточающего наказание для водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, который предусматривает увеличение штрафа до 35 тыс. руб., а также лишение прав на управление транспортными средствами на срок до трех лет. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно законопроекту, планируется увеличить административный штраф за отказ от медосвидетельствования с 30 тыс. руб. до 35 тыс. руб., а также установить в качестве наказания срок лишения права управления транспортными средствами от двух до трех лет (в настоящее время - от 1,5 до двух лет). Как отмечается в пояснительной записке к проекту, предлагаемые изменения "позволят повысить профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

В пояснительной записке говорится, что за 2016 год после отказов водителей от медицинского освидетельствования было возбуждено 246,8 тыс. дел. Количество водителей, попавших в ДТП и имевших признаки опьянения, однако при этом отказавшихся от медосвидетельствования, составило 4,3 тыс. человек. "В этих ДТП погибли 193 человека и ранены 6,1 тыс. человек", - отмечается в документе.

Кроме того, 7,5 % от общего числа ДТП с участием пьяных водителей составляют водители в состоянии наркотического опьянения. Более того, доля случаев выявления наркотического опьянения среди пьяных водителей возросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом с 3,8% до 4,8%. "Принятие законопроекта положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения", - считают разработчики проекта. Также отмечается, что реализация ФЗ не потребует выделения дополнительных средств из бюджета страны.

Ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом виде, вплоть до изъятия транспортного средства, обсуждалось в феврале на заседании круглого стола в Госдуме. Как рассказала тогда директор департамента экстренной помощи Минздрава РФ Оксана Гусева, разработанные ведомством совместно с МВД и Минфином поправки предусматривают и "введение обязательности обследования врачом психиатром-наркологом тех водителей, у которых при медосвидетельствовании выявлено употребление психоактивных веществ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Иудеи в Амстердаме отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю
10
Иудеи совершили молитву в День Победы по еврейскому религиозному календарю
16
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
3
Россия и Турция подписали заявление о снятии ограничений в торговле
4
Суд обязал взыскать с Киркорова 499 тыс. рублей за долг по кредиту
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
В Кузбассе девочка выпрыгнула с зонтиком с четвертого этажа, подражая героине фильма
7
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама