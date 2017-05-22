Сенаторы предлагают увеличить штрафы за незаконное распространение сим-карт

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за незаконное распространение сим-карт. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

"Предлагаемые меры наряду с ранее внесенным проектом поправок и дополнений в действующий федеральный закон "О связи" позволят исключить пробелы, существующие в законодательстве", - отметили в пресс-службе.

Поправки дополняют действующий Кодекс об административных правонарушениях и предлагают усилить ответственность за распространение сим-карт неуполномоченными лицами, в нестационарных торговых объектах (за исключением случаев, предусмотренных законодательством о связи), а также за непредоставление или несвоевременное предоставление корпоративными клиентами сведений о своих абонентах.

"Необходимость законодательных мер вызвана продолжающимися случаями распространения сим-карт с рук, без заключения договора и в неустановленных местах. Бесконтрольно выданные карты могут использоваться в противоправных целях", - процитировала пресс-служба одного из авторов законопроекта, заместителя председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилу Бокову.

Увеличение штрафов и арест с выдворением

Согласно внесенному законопроекту, с июня 2018 года существенно увеличатся штрафы за незаконное распространение сим-карт. Для граждан они составят от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Такие же штрафы предусмотрены за распространение сим-карт неуполномоченными лицами.

При этом иностранным гражданам и лицам без гражданства за указанные нарушения будет грозить штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. с административным выдворением либо арест на срок до пятнадцати суток с выдворением за пределы РФ.

Кроме того, принятие закона сделает обязательным для компаний предоставление операторам связи сведений о конечных пользователях - своих сотрудниках. Размер штрафа за непредоставление или несвоевременное предоставление оператору связи сведений о пользователях составит для индивидуальных предпринимателей от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 тыс. до 70 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для юридических лиц может составить до 200 тыс. руб.

Сенаторы начали разработку и внесение законопроектов, регламентирующих оборот сим-карт, по поручению председателя Совфеда Валентины Матвиенко после теракта в метро Санкт-Петербурге, в ходе которого пособники террористов пользовались одноразовыми сим-картами, купленными на рынке.