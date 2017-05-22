Глава ВЦИОМ считает, что в России нет революционно настроенной молодежи

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Делать выводы о существовании в России революционно настроенной группы молодежи в настоящее время нет никаких оснований. Такое мнение высказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных молодежной политике.

"Делать на основании некоторого шума в соцсетях или некоторых митингов и пикетов последнего времени вывод о том, что у нас есть революционно настроенная значимая группа молодежи, которая требует перемен здесь и сейчас, это не так", - сказал Федоров. "Надо понимать, что молодежь у нас сегодня нереволюционна, запрос на порядок и стабильность остается", - добавил он.

Вместе с тем он признал, что "больше всего "искрит" в самой молодой группе молодежи, тем, кому до 20 лет". "На этом этапе (жизни) стремление к нематериальным ценностям максимально", - подчеркнул Федоров.

По его словам, российская молодежь настроена на то, чтобы встраиваться в существующую социальную систему, "хотя ощущает довольно остро ее недостаточную справедливость, недостаточную честность и дефицит уважения".