Глава ВЦИОМ считает, что в России нет революционно настроенной молодежи

Николай Чудотворец. ДосьеБиографии и справки 22 мая, 14:52
МВД впервые возбудило уголовное дело в отношении авиадебошираПроисшествия 22 мая, 14:38
Telegraph: Ле Пен намерена отказаться от идеи FrexitМеждународная панорама 22 мая, 14:36
Российская премьера фильма "Нелюбовь" состоится 1 июняКультура 22 мая, 14:29
Корабли и авиация Северного флота провели учения в Баренцевом мореАрмия и ОПК 22 мая, 14:22
Мутко: молодежная политика является приоритетом государственной политики в РФСпорт 22 мая, 14:10
Гендиректор "Анжи": Григорян остается на посту главного тренера клубаСпорт 22 мая, 14:05
Дни Архангельской области открываются в Совете ФедерацииОбщество 22 мая, 14:02
ФК "Уфа" готов отпустить тренера Семака в "Зенит"Спорт 22 мая, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Делать выводы о существовании в России революционно настроенной группы молодежи в настоящее время нет никаких оснований. Такое мнение высказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных молодежной политике.
"Делать на основании некоторого шума в соцсетях или некоторых митингов и пикетов последнего времени вывод о том, что у нас есть революционно настроенная значимая группа молодежи, которая требует перемен здесь и сейчас, это не так", - сказал Федоров. "Надо понимать, что молодежь у нас сегодня нереволюционна, запрос на порядок и стабильность остается", - добавил он.
Вместе с тем он признал, что "больше всего "искрит" в самой молодой группе молодежи, тем, кому до 20 лет". "На этом этапе (жизни) стремление к нематериальным ценностям максимально", - подчеркнул Федоров.
По его словам, российская молодежь настроена на то, чтобы встраиваться в существующую социальную систему, "хотя ощущает довольно остро ее недостаточную справедливость, недостаточную честность и дефицит уважения".