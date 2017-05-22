Адвокатская палата Москвы бесплатно проконсультирует участников программы реновации

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Адвокатская палата Москвы намерена предоставлять бесплатные консультации жителям столицы, чьи дома попадут под снос в рамках программы реновации. Об этом сообщил первый вице-президент организации Генри Резник.

"В нашу палату стали обращаться москвичи, мы посоветовались и решили организованно оказать помощь москвичам, потому что задача адвокатов - защищать права и свободы граждан. Мы в рамках оказания бесплатной юридической помощи будем консультировать москвичей в отношении тех прав, которые у них имеются в связи с этим законом (о реновации)", - сказал Резник на встрече с депутатами Мосгордумы.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что за последнюю неделю столичные парламентарии провели с жителями более ста встреч. "Как показывают встречи с жителями, возникают вопросы у тех, чьи дома не вошли в список для голосования (на включение в программу реновации - прим. ТАСС). Мы хотели бы попросить адвокатов присоединиться к депутатам Мосгордумы и помочь нам с консультированием, с разъяснением вопросов, связанных с реновацией", - пояснил он.

Шапошников также предложил Адвокатской палате по итогам встреч с жителями, в случае если юристы подготовят какие- либо поправки в федеральный законопроект о реновации, передать их депутатам Мосгордумы, для того чтобы они, в свою очередь, оперативно передали их коллегам из Госдумы.

Соглашение о юридической помощи

По итогам встречи Адвокатская палата Москвы и Мосгордума подписали соглашение о бесплатной юридической помощи гражданам, которых затронет федеральный закон о реновации.

"Сегодня практически подготовлена юридическая база для решения вопросов реновации. Однако 49-й городской закон о бесплатной юридической помощи требует дополнительного соглашения, поскольку он распространяется на малоимущих граждан", - отметил президент Адвокатской палаты Москвы Игорь Поляков.

По его словам, соглашение между Адвокатской палатой столицы и Мосгордумой станет еще одним шагом в развитии программы реновации. Оно необходимо, чтобы "оказывать юридическую помощь гражданам и отстаивать их права - как путем консультирования, так и с помощью судебных процессов, если они потребуются", отметил Поляков.

"Сегодня мы подписали соглашение, уже на этой неделе начнем его реализацию", - добавил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Шапошников рассказал, что соглашением предусмотрены разные формы взаимодействия депутатов и адвокатов. "Мы планируем совместно с адвокатами провести приемы москвичей в различных центрах госуслуг, так как москвичи приходят туда, чтобы принять участие в голосовании. Эти адреса в течение недели будут опубликованы на сайте Мосгордумы, когда к какому депутату и во сколько можно прийти, будет составлен график. Также мы запланировали единый день приема в Московской городской думе, когда все депутаты будут проводить прием именно по вопросам реновации и каждый москвич сможет прийти и задать свои вопросы и адвокатам, и депутатам", - пояснил он.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.