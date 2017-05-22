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Украина входит в топ-10 стран по числу заявок на участие в Фестивале молодежи в Сочи

Общество
22 мая, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Также много заявок на участие поступает из США

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Украина входит в топ-10 стран, откуда поступает больше всего заявок для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в октябре, также много заявок на участие поступает из США. Об этом заявила в понедельник руководитель дирекции по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов фонда "Росконгресс" Ксения Разуваева на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных молодежной политике.

"В топ-10 стран по количеству заявок на сегодняшний день входят Сербия, Казахстан, Китай, Черногория и, несмотря на определенный неблагоприятный информационный фон, также и Украина", - сказала Разуваева. По ее словам, большое количество заявок из Украины говорит о том, что молодежь страны стремится к укреплению связей с Россией.

"Также высокий интерес к фестивалю демонстрируют страны Африки и Ближнего Востока, а если говорить о странах американского континента, то в топ-3 (по Северной и Южной Америке - прим. ТАСС) по количеству заявок вошли США", - добавила Разуваева.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день, 14 октября, в Москве состоится Международный парад-карнавал студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля более 2 тысяч иностранных участников посетит ряд российских городов, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

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