В Иерусалиме в День Победы по еврейскому календарю прошла акция "Бессмертный полк"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Шествие и митинг участников акции "Бессмертный полк" состоялись в День спасения и освобождения на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. Несколько сотен человек с портретами своих отцов и дедов, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, прошли колоннами к Мемориалу еврейским солдатам Советской армии.

Этот мемориал посвящен памяти 200 тысяч евреев, погибших в боях против нацизма в рядах Красной армии. Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили венки к мемориалу красноармейцам.

"Во всем мире евреи внесли этот день в свой календарь - 26 ияра, 9 мая по еврейскому календарю", - рассказала ТАСС участница акции "Бессмертного полка" в Иерусалиме Наталья Гольдштейн - жительница израильского города Кирьят-Ям. "Сегодня сюда приехали люди со всего Израиля - внуки и правнуки тех, кто воевал против нацизма, - продолжила она. - День спасения и освобождения - это праздник молитв и благодарности".

По словам Гольдштейн, "9 мая 1945 года выпало на 26 ияра 5705 года по еврейскому лунному календарю, а в этом году по грегорианскому календарю 26 ияра пришлось на 22 мая". Иудеи в Израиле отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю, совершив молитву в память о погибших в годы Великой Отечественной войны у Стены Плача в Иерусалиме.

Инициатива учредить новую дату в еврейском календаре - День спасения и освобождения - пришла из России. Автором идеи стал президент международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ", вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Герман Захарьяев.

Впервые идея праздновать День Победы 9 мая по еврейскому летоисчислению появилась в 2013 году, а отмечать его начали с 2015-го - года 70-летия Победы. Датой праздника было выбрано 26 ияра: в 1945 году этот день совпал с 9 мая, когда была подписана капитуляция Германии.