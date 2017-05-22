В Иерусалиме в День Победы по еврейскому календарю прошла акция "Бессмертный полк"

В Сирии погиб уроженец БиробиджанаАрмия и ОПК 22 мая, 16:30
СМИ: Гонтарева "обескровила" банковскую систему УкраиныЭкономика и бизнес 22 мая, 16:29
Песков опроверг планы по организации референдумов для повышения явки на выборах-2018Политика 22 мая, 16:24
Россияне пропустят Паралимпиаду-2018 в случае невыполнения дорожной карты к сентябрюСпорт 22 мая, 16:18
Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение ПКРСпорт 22 мая, 16:14
Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с СШАПолитика 22 мая, 15:56
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нетПолитика 22 мая, 15:55
Кремль подтвердил визит Путина во Францию 29 маяМеждународная панорама 22 мая, 15:55
В КНР запустят технологию приема платежей, основанную на распознавании лица плательщикаЭкономика и бизнес 22 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Шествие и митинг участников акции "Бессмертный полк" состоялись в День спасения и освобождения на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. Несколько сотен человек с портретами своих отцов и дедов, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, прошли колоннами к Мемориалу еврейским солдатам Советской армии.
Этот мемориал посвящен памяти 200 тысяч евреев, погибших в боях против нацизма в рядах Красной армии. Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили венки к мемориалу красноармейцам.
"Во всем мире евреи внесли этот день в свой календарь - 26 ияра, 9 мая по еврейскому календарю", - рассказала ТАСС участница акции "Бессмертного полка" в Иерусалиме Наталья Гольдштейн - жительница израильского города Кирьят-Ям. "Сегодня сюда приехали люди со всего Израиля - внуки и правнуки тех, кто воевал против нацизма, - продолжила она. - День спасения и освобождения - это праздник молитв и благодарности".
По словам Гольдштейн, "9 мая 1945 года выпало на 26 ияра 5705 года по еврейскому лунному календарю, а в этом году по грегорианскому календарю 26 ияра пришлось на 22 мая". Иудеи в Израиле отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю, совершив молитву в память о погибших в годы Великой Отечественной войны у Стены Плача в Иерусалиме.
Инициатива учредить новую дату в еврейском календаре - День спасения и освобождения - пришла из России. Автором идеи стал президент международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ", вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Герман Захарьяев.
Впервые идея праздновать День Победы 9 мая по еврейскому летоисчислению появилась в 2013 году, а отмечать его начали с 2015-го - года 70-летия Победы. Датой праздника было выбрано 26 ияра: в 1945 году этот день совпал с 9 мая, когда была подписана капитуляция Германии.