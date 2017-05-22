Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Иерусалиме в День Победы по еврейскому календарю прошла акция "Бессмертный полк"

Общество
22 мая, 15:39 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Несколько сотен человек с портретами своих отцов и дедов, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, прошли колоннами к Мемориалу еврейским солдатам Советской армии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Шествие и митинг участников акции "Бессмертный полк" состоялись  в День спасения и освобождения на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. Несколько сотен человек с портретами своих отцов и дедов, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, прошли колоннами к Мемориалу еврейским солдатам Советской армии.

Этот мемориал посвящен памяти 200 тысяч евреев, погибших в боях против нацизма в рядах Красной армии. Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили венки к мемориалу красноармейцам.

"Во всем мире евреи внесли этот день в свой календарь - 26 ияра, 9 мая по еврейскому календарю", - рассказала ТАСС участница  акции "Бессмертного полка" в Иерусалиме Наталья Гольдштейн - жительница израильского города Кирьят-Ям. "Сегодня сюда приехали люди со всего Израиля - внуки и правнуки тех, кто воевал против нацизма, - продолжила она. - День спасения и освобождения - это праздник молитв и благодарности".

По словам Гольдштейн, "9 мая 1945 года выпало на 26 ияра 5705 года по еврейскому лунному календарю, а в этом году по грегорианскому календарю 26 ияра пришлось на 22 мая". Иудеи в Израиле отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю, совершив молитву в память о погибших в годы Великой Отечественной войны у Стены Плача в Иерусалиме.

Инициатива учредить новую дату в еврейском календаре - День спасения и освобождения - пришла из России. Автором идеи стал президент международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ", вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Герман Захарьяев.

Впервые идея праздновать День Победы 9 мая по еврейскому летоисчислению появилась в 2013 году, а отмечать его начали с 2015-го - года 70-летия Победы. Датой праздника было выбрано 26 ияра: в 1945 году этот день совпал с 9 мая, когда была подписана капитуляция Германии.

Смотрите также

Иудеи в Амстердаме отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю

В России отмечают День Победы по еврейскому календарю

Иудеи совершили молитву в День Победы по еврейскому религиозному календарю

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017
Страны
Израиль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Иудеи в Амстердаме отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю
10
Иудеи совершили молитву в День Победы по еврейскому религиозному календарю
16
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нет
3
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
4
Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с США
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
Николай Чудотворец. Досье
7
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама