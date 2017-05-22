Володин поддержал идею проведения в ноябре Всероссийского молодежного форума

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести в ноябре Всероссийский молодежный форум.

Жириновский, выступая в понедедльник в Госдуме на парламентских слушаниях "О молодежной политике в РФ", предложил провести в ноябре в московском Гостином дворе Всероссийский молодежный форум, на котором, по его мнению, "нужно собрать всю молодежь". Параллельно с ним Жириновский предложил устроить в этот день мероприятия для молодежи по всей России. "Пусть молодежь выскажется - блогеры, движения, комитеты, чтобы они не ждали призывов пойти на улицу где-то с кем-то", - заявил лидер либерал-демократов.

"Предложенная Владимиром Вольфовичем (Жириновским) идея прямых коммуникаций, возможно, вовлечет в этот спектр диалога большое количество и студенчества как наиболее активной части молодежи. Здесь должны быть постоянные коммуникации", - сказал спикер Госдумы. "Форум, возможно, сыграет такую роль. Продолжим эту работу в текущем режиме и соберемся в ноябре", - подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы вновь обратил внимание, что законодательство в сфере молодежной политики несовершенно. "Более того, оно на региональном уровне абсолютно развинчено… Нам нужно изучить всю практику, выйти на принятие федерального решения и убрать нестыковки, которые накопились, потому что в рамках разных принимаемых законов (есть) разные определения, и эти нестыковки затрагивают людей", - указал Володин.

"Людям сложно решать проблемы. Нужно нам с правительством поработать, с экспертами, регионами, в рамках Совета законодателей, и, конечно, активизировать молодежные парламенты - как федеральный, так и региональные", - добавил он.