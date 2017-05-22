В Крыму начали освобождать от самостроев гору Ай-Петри

ЯЛТА, 22 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Знаменитую гору Ай-Петри в Крыму, куда ежегодно съезжаются тысячи туристов, начали освобождать от объектов самовольного строительства. Первые самострои предприниматели сносят добровольно, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

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"Все (строения) на 100% здесь будут снесены. Это будет полная зачистка: ни единого строения, ни единого киоска, ни единой гостиницы (на Ай-Петри не будет). Останется все только в рамках заповедной земли, ничего другого не будет", - сказал он.

По словам Аксенова, владельцы самостроев демонтируют их добровольно, на основе договоренностей с руководством Крыма и в тесном взаимодействии с органами власти, поскольку, как подчеркнул глава региона, они понимают, что наносят вред экологии и нарушают экологическое законодательство.

"На демонтаж строений нам выделили полтора месяца", - уточнил журналистам директор фирмы "Шарм" (арендатор земли на Ай-Петри) Нариман Кутбэдинов. "На нашей территории находятся 45 объектов, они полностью добровольно будут демонтированы. Органами власти нам предоставлены аналогичные (по размеру) земельные участки в Симеизе и Бахчисарае, где ведется плодотворная работа по их освоению. На данный момент никаких противоречий (с властью) у нас нет", - добавил бизнесмен.

Согласно первоначальной оценке властей Крыма, наведение порядка на Ай-Петри затронет интересы порядка 2 тыс. бизнесменов.

Плато Ай-Петри - это особо охраняемая природная территория, которая также является водосборником: вода, которая там аккумулируется, идет на обслуживание Ялты и санаториев курортного города. Общественность Крыма много лет била тревогу по поводу ситуации самостроями на Ай- Петри. По заявлениям экологов, при продолжении там неконтролируемой хозяйственной деятельности реки и источники могут обмелеть, а реликтовые леса - высохнуть. Все это, как утверждается, может привести к активизации оползней и изменению климата на Южном берегу Крыма.