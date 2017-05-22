Якутские власти разработали турмаршрут по истории "алмазного пути"

МИРНЫЙ, (Якутия) 22 мая. /ТАСС/. Администрация Мирнинского района (Республика Саха) разработала турмашрут по истории "алмазного пути", в который вошли природный парк "Живые алмазы Якутии", Свято-Троицкий храм, музей Кимберлитов им. Д. И. Саврасова, карьер "Мир" и другие достопримечательности алмазного края. Также якутские власти хотят открыть для туристов арктические месторождения алмазов, создав новые турмашруты, сообщили ТАСС в администрации Мирнинского района.

По словам главы района Ришата Юзмухаметова, туристическое направление - это еще неизведанная страница, которая должна быть открыта в истории отечественного центра алмазодобычи. Он надеется, что новый турмашрут будет пользоваться популярностью у туристов, которые пока нечастые гости в Мирном.

По следам первооткрывателей якутских алмазов

"Визитной карточкой города Мирный является въездной знак, установленный со стелой в честь участников перегона автомашин. С него туристы начинают знакомство с туристическим потенциалом алмазной столицы России - так неофициально называют Мирный", - сказал Юзмухаметов.

По словам местных жителей, в 1957 году нужно было зимой перегнать грузовые автомобили. Водители проложили 200 км новой дороги, которая до наших дней не сохранилась, осталась лишь стела - символ трудового подвига водителей- дальнобойщиков. На ней выбиты имена и фамилии героев.

Также в новый турмашрут вошла зона отдыха "Вилюйское кольцо", которая представляет собой памятник геологом первопроходцам. В центре кольца на возвышенности находится бронзовая скульптурная группа "Каюр и геологи". Один из геологов, изображенных в бронзе, это Лариса Попугаева, которая нашла алмазы на территории современного Мирного. Попугаева идет за каюром - проводником, который сидит верхом на олене.

Рядом со скульптурной группой "Каюр и геологи" расположена высокая доминанта в виде "Тойон Сэргэ" (господской коновязи) - женщина, купающаяся в лучах якутского солнца, которая символизирует вечное и мировое древо Аал-Луук Мас (Древо жизни). Этот комплекс олицетворяет собой прошлое, настоящее и будущее. Памятников же, связанных с оленеводством, в Мирном нет, так как это промышленный район, и традиционный для якутов вид хозяйственной здесь практически не развит.

В гости к овцебыкам

Одной из достопримечательностей Мирнинского района, по словам Юзмухаметова, является природный парк, на территории которого проживают "живые алмазы" Якутии - овцебыки. "Отличительная черта овцебыков - густая шерсть, которая позволяет пережить страшный зимний мороз. Природный парк располагается в 11 км к северо-западу от Мирного на водоразделе рек Чуоналыр и Куеллях", - сказал собеседник агентства.

Парк представляет собой длинный коридор с отгороженными вольерами. Животных можно кормить. Например, овцебыки очень любят капусту. Также на территории природного парка находятся бизоны, якутская лошадь - аборигенная порода, выведена народной селекцией, а также лоси.

"В турмашрут "Алмазный путь" также вошли достопримечательности Мирного. Например, СвятоТроицкий собор, который был построен по инициативе АК "Алроса", - отметил глава Мирнинского района.

По словам священнослужителей Мирнинского собора, одим из важнейших этапов оформления храма - создание ансамбля икон с ликами святых из цветных и полудрагоценных камней на колоннах. "Впервые в России были созданы иконы, соединившие смешанную технику мозаичных панно: флорентинская и русская мозаика, инкрустация", - подчеркнули в храме.

Месторождения алмазов для туристов

"Мы хотим сделать акцент и на развитии промышленного туризма. Мы уже несколько лет пытаемся попасть в федеральную целевую программу. К сожалению, пока это не удается из-за того, что ряд предприятий режимные, а еще 15 лет въезд к нам был ограничен", - отметил Юзмухаметов.

По его словам, местные власти хотят открыть для туристов арктические месторождения алмазов. "Пока сложно показать туристам девять карьеров, где добываются алмазы, из-за сурового климата и сложной логистики, но все проблемы решаемые, и мы работаем над этим", - сказал он.

Мирнинский район расположен в западной части Республики Саха (Якутия) и считается российским центром алмазодобычи. Добыча алмазов на месторождениях Мирнинского района составляет примерно 14% всей мировой добычи. По уровню развития промышленной, инженерно-технической, транспортной, социальной инфраструктуры район занимает одно из ведущих мест в республике. Объем промышленного производства составляет порядка 81,2% объема выпуска товаров и оказания услуг по району.

Здесь расположены Мирнинский, Айхало-Удачнинский и Среднеботуобинский горнопромышленные узлы, основными специализациями которых являются добыча алмазов, нефти, природного газа, выработка электроэнергии и производство строительных материалов. На территории Западной Якутии сформирован топливно-энергетический комплекс, включающий в себя автономную энергосистему с резервными источниками теплоэнергии, нефтегазовый комплекс, состоящий из объектов добычи и транспортировки природного газа, сырой нефти.