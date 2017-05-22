Медведев в Стамбуле открыл мемориальную доску послу РФ в Турции Андрею Карлову

СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски, посвященной послу России в Турции Андрею Карлову, который был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре. Главу кабмина сопровождали вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, а также генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъелышев и временный поверенный в делах России в Турции Сергей Панов.

Председатель кабинета министров РФ возложил цветы к мемориалу - букет красных роз, повязанных черной лентой. Затем участники церемонии почтили память посла минутой молчания. Доска размещена на втором этаже здания консульства в галерее, где вдоль стены развешены портреты послов России, работавших в этом здании.

До этого премьер осмотрел здание генерального консульства России в Стамбуле. Сотрудник консульства рассказала премьеру об истории здания с года основания до переезда посольства России в Анкару, в том числе и о посольской миссии в Стамбуле Михаила Кутузова.

Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", расследование проводят и правоохранительные органы Турции. Турецкая полиция в начале 2017 года задержала нескольких подозреваемых в причастности к этому преступлению, а в марте арестовала россиянку, которая могла быть связана с убийцей.

Президент России Владимир Путин, комментируя трагедию, отмечал, что Карлов был блестящим дипломатом, пользовавшимся очень хорошей репутацией и уважением в стране пребывания. "Он ушел из жизни на боевом посту. Это был блестящий дипломат, пользовался очень хорошей репутацией в стране пребывания, имел хорошие отношения и с руководством Турции, и с другими политическими силами, пользовался у них уважением", - сказал глава государства. Путин также назвал произошедшее провокацией, направленной на срыв нормализации двусторонних отношений, а также на срыв урегулирования конфликта в Сирии.

На официальной церемонии прощания 20 декабря в аэропорту Эсенбога в Анкаре в присутствии супруги Андрея Карлова, коллектива посольства, представителей МИД Турции и дипломатического корпуса заместитель премьер-министра Турции Тугрул Тюркеш отметил личный вклад посла в нормализацию отношений между двумя странами, назвав российского дипломата вечным символом российско-турецкой дружбы. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с инициативой увековечить память Карлова, назвав его именем улицу, на которой находится посольство. Вскоре мэрия Анкары утвердило соответствующее решение.

Посольский дом с историей

Земельный участок, на котором расположено здание генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле, был приобретен в середине XVIII века. Изначально оно было построено для размещения в нем посольства Российской империи. Первое посольское здание полностью сгорело в результате пожара в 1767 году. Второй посольский комплекс, в котором в 1792-1794 годах функции российского посланника в Стамбуле исполнял ставший позднее легендарным полководцем Отечественной войны 1812 года Михаил Кутузов, был уничтожен огнем в начале 20-х годов XIX века. Нынешнее здание под русское посольство строил с 1837 по 1845 годы архитектор из Швейцарии Гаспар Фоссати, спроектировавший ранее здание Петербургского дворянского собрания, а затем участвовавший в реставрации собора Святой Софии в Стамбуле.

Здание построено в стиле русского классицизма. Главный колонный зал дворцового комплекса высотой 13 м вместе с верандой имеет площадь около 500 кв. м. Каждое из помещений отличается своим особым стилем. Так, потолок одного из залов расписан видами Петербурга на основе гравюр конца XVIII - начала XIX веков.

В 1894 году в результате землетрясения здание существенно пострадало. Повреждено оно было и в 1905 году во время сильного урагана. Ввиду этого в конце XIX - начале XX веков посольский дом несколько раз подвергался капитальному ремонту. Фасад здания посольства получил свой современный облик после реставрации в 1921 году.

После установления в Турции Республики столица была перенесена в Анкару, где и открылось посольство СССР, а в Стамбуле в посольском дворце начало функционировать генконсульство.