Иудеи Вены массовыми гуляньями отметили День Победы по еврейскому календарю

ВЕНА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Праздничные мероприятия прошли в австрийской столице по случаю Дня спасения и освобождения по еврейскому календарю. Центральным торжеством стал так называемый Уличный праздник, состоявшийся во внутреннем Аркадном дворе венской ратуши в самом центре города. Иудеи перед началом массовых гуляний прочитали молитву, исполнили религиозную песню в память об окончании Второй мировой войны, победы над нацизмом и солдатах, отдавших свои жизни за спасение мирного человечества от нацизма.

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"В течение года у нас проводится много различных праздников, когда мы вспоминаем жертв режима национал- социалистов. И очень важно, что в нашем календаре также есть и даты, когда мы благодарим мир за спасение нашего народа, то есть не просто чтим память погибших, но и радуемся тому, что смогли выжить, - рассказал ТАСС главный раввин Вены Арье Фольгер. - В Вене этот праздник проводится впервые, таким образом мы выражаем нашу благодарность за то, что в Европе уже 72 года царит мир. Германия для западных стран капитулировала ночью 8 мая, а в Советском Союзе в это время уже было 9 мая, поэтому по еврейскому календарю для нас 8 и 9 мая - это и есть 26 Ияра, то есть Запад и Восток отмечают в этот день праздник освобождения".

"Сегодня миру нужно единство, 72 года назад оно уже показало свою значимость", - добавил Арье Фольгер.

По его словам, иудеи чтут подвиг ветеранов, которые не жалели своих жизней и сил ради спасения еврейского народа, чтобы положить конец аду, происходившему во время Второй мировой войны. "Это ветераны Красной Армии, польской армии, войск союзников, французского Сопротивления, партизаны, и мы говорим им всем спасибо", - добавил главный раввин.

Еврейская община Вены насчитывает порядка 8 тыс. человек. Уличный праздник собрал в стенах внутреннего двора ратуши не только австрийских иудеев, но и многочисленных туристов, жителей города. Гостям праздника предлагали отведать блюда национальной кухни, а музыкальное сопровождение и хорошее настроение обеспечил концерт живой музыки.

День спасения и освобождения - это новый международный праздник, отмечаемый по еврейскому календарю в честь Победы над фашизмом. Он отмечается 26 числа иудейского месяца Ияра, в этом году выпадает на 22 мая. Впервые идея праздновать День Победы 9 Мая по еврейскому летоисчислению появилась в 2013 году, а широко отмечать его начали с 2015-го - года 70-летия Великой Победы. Он получил поддержку обоих главных раввинов Израиля, израильских политиков и международных еврейских организаций.