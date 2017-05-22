В Заполярье вышла книга об ученом, спасшем в 1930-х природу Лапландии

МУРМАНСК, 22 мая. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Книга о создателе Лапландского Заповедника (Мурманская область) Германе Крепсе, благодаря которому в первой половине XX века удалось сохранить нетронутые участки лаплансдкой природы и многие виды северных растений и животных, увидела свет в Мурманске. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, автором издания "Герман Крепс - гражданин Лапландии" стал краевед Валерий Берлин.

"Вышедшая книга посвящена Герману Михайловичу Крепсу - выдающемуся российскому геоботанику, зоологу, этнографу и путешественнику, основателю и первому директору Лапландского заповедника", - сказали в пресс-службе, добавив, что значительную часть тиража книги передадут в фонды библиотек и музеев области.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС нынешний директор Лапландского Заповедника Сергей Шестаков уточнял, что Крепс прибыл на Север в 1920-м году, фактически стал первым экологом в Кольском Заполярье, и именно благодаря ему удалось сохранить природу Лапландии.

Особенно актуальным сохранение природы стало после открытия и начала освоения на Кольском полуострове в 1930-е годы месторождений медно-никелевых и апатито-нефелиновых руд. "Иногда цена этого была очень высока для хрупкой северной природы. Так, во время строительства железной дороги лес местами выгорел вокруг на 100 км, сократилось стадо диких северных оленей, и Крепс потратил пять лет на то, чтобы добиться создания заповедника в центре Кольского полуострова", - сказал Шестаков.

В настоящее время Лапландский заповедник занимает 3 тыс. кв. км и является четвертым по величине на европейской части России. По словам Шестакова, на части его территории никогда не жили люди, что позволило природе остаться нетронутой, хотя вокруг расположены крупные промпредприятия добывающего и энергетического комплекса, включая Кольскую АЭС и несколько городов.

Шестаков отметил, что заповедник остается уникальной научной площадкой для изучения лапландской природы, для чего сюда приезжают ученые со всей России и из-за рубежа. Здесь часто находят новые виды растений. Так, в 2003 году на территории заповедника было зафиксировано 114 видов лишайников, на сегодня их уже 629, часть из них - ранее неизвестные науке. Из животных здесь можно увидеть северного оленя, медведя, лося, зайцев, куниц.