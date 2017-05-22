Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Заполярье вышла книга об ученом, спасшем в 1930-х природу Лапландии

Общество
22 мая, 17:23 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов

Большая часть тиража книги о Германе Крепсе будет передана в фонды библиотек и музеев области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 22 мая. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Книга о создателе Лапландского Заповедника (Мурманская область) Германе Крепсе, благодаря которому в первой половине XX века удалось сохранить нетронутые участки лаплансдкой природы и многие виды северных растений и животных, увидела свет в Мурманске. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, автором издания "Герман Крепс - гражданин Лапландии" стал краевед Валерий Берлин.

"Вышедшая книга посвящена Герману Михайловичу Крепсу - выдающемуся российскому геоботанику, зоологу, этнографу и путешественнику, основателю и первому директору Лапландского заповедника", - сказали в пресс-службе, добавив, что значительную часть тиража книги передадут в фонды библиотек и музеев области.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС нынешний директор Лапландского Заповедника Сергей Шестаков уточнял, что Крепс прибыл на Север в 1920-м году, фактически стал первым экологом в Кольском Заполярье, и именно благодаря ему удалось сохранить природу Лапландии.

Особенно актуальным сохранение природы стало после открытия и начала освоения на Кольском полуострове в 1930-е годы месторождений медно-никелевых и апатито-нефелиновых руд. "Иногда цена этого была очень высока для хрупкой северной природы. Так, во время строительства железной дороги лес местами выгорел вокруг на 100 км, сократилось стадо диких северных оленей, и Крепс потратил пять лет на то, чтобы добиться создания заповедника в центре Кольского полуострова", - сказал Шестаков.

В настоящее время Лапландский заповедник занимает 3 тыс. кв. км и является четвертым по величине на европейской части России. По словам Шестакова, на части его территории никогда не жили люди, что позволило природе остаться нетронутой, хотя вокруг расположены крупные промпредприятия добывающего и энергетического комплекса, включая Кольскую АЭС и несколько городов.

Шестаков отметил, что заповедник остается уникальной научной площадкой для изучения лапландской природы, для чего сюда приезжают ученые со всей России и из-за рубежа. Здесь часто находят новые виды растений. Так, в 2003 году на территории заповедника было зафиксировано 114 видов лишайников, на сегодня их уже 629, часть из них - ранее неизвестные науке. Из животных здесь можно увидеть северного оленя, медведя, лося, зайцев, куниц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Иудеи в Амстердаме отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю
10
Иудеи совершили молитву в День Победы по еврейскому религиозному календарю
16
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
2
В Москве ожидается "розовое" лето
3
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нет
4
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
5
Суд обязал взыскать с Киркорова 499 тыс. рублей за долг по кредиту
6
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
7
РФ и партнеры из Европы обсуждают точку входа второй ветки "Турецкого потока"
Темы дня
Загрузка...
Реклама