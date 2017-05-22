Медведев рассчитывает, что Турция обеспечит максимальную безопасность туристам из РФ

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СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что Турция сделает все возможное для обеспечения безопасности российских туристов на своих курортах.
"Ситуация в сфере безопасности на турецких курортах зависит от тех решений, которые принимаются турецкой стороной", - напомнил председатель правительства РФ, отвечая на вопросы журналистов. "Мы понимаем, что не все так просто в нынешнем мире, тем более регион этот (горячий), но тем не менее исходим из того, что в рамках достигнутых соглашений турецкой стороной будет сделано все для обеспечения безопасности большого количества российских туристов, которые прибывают на отдых в Турецкую Республику", - подчеркнул глава кабмина.