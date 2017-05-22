ОНФ в Мурманске научит жителей раздельному сбору мусора

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МУРМАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Мурманские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) создадут памятку для северян по раздельному сбору мусора. Как сообщили в пресс-службе ОНФ по итогам круглого стола, низкая экологическая культура населения - одна из существенных проблем, мешающих решить вопрос накопления мусора в арктическом регионе.
"Не все знают, для чего эти контейнеры, и почему выбрасывать мусор правильно - столь важно. Народный фронт предлагает разработать памятку для населения, в которой будут описаны все этапы обращения с отходами", - приводит пресс-служба слова координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Мурманской области Андрея Антонова.
Активисты фронта отмечают, что на сегодняшний день все свалки переполнены, мусор вывозить некуда. Для этого необходимо разработать грамотный механизм эффективного взаимодействия между всеми звеньями цепи - от момента сбора мусора до его утилизации или переработки.
Что касается раздельного сбора мусора, в Мурманске установлено 250 сетчатых контейнеров для этого. Однако пользуются ими далеко не все.
Для решения проблемы накопившегося и вновь образующегося мусора власти региона при поддержке федерального центра начали масштабный проект по созданию новой системы обращения с отходами. Мурманская область вошла в число пилотных регионов России, участвующих в ее создании. Уже есть концессионер проекта, к концу 2017 года система должна заработать.
Проект впервые предполагает создание в Кольском Заполярье комплексной системы обращения коммунальных отходов, включая все предприятия полного цикла. Намечено создание мусоросортировочного комплекса, полигона переработки и утилизации твердых бытовых отходов, перегрузочных станций.