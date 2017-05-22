МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек поклонились мощам святого Николая в храме Христа Спасителя за четыре часа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Количество верующих, посещающих храм, можно подсчитать после прохода их через рамки металлоискателей, установленных при входе в церковь.

"За первые четыре часа (с 13:00 до 17:00 мск) приложились к мощам Николая Чудотворца уже более 10 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ожидании своей очереди стоят еще несколько тыс. человек.

Доступ паломников в храм для поклонения святому Николаю, частица мощей которого была доставлена в Россию накануне из итальянского города Бари впервые за 930 лет, открылся в храме Христа Спасителя на час раньше запланированного - в 13:00 мск. Доступ верующих к мощам чудотворца в Москве будет открыт до 21:00.

С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 июля по 28 июля в - Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга. Все это время охранять ковчег с мощами святого будут более 1000 военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Ранее в ведомстве сообщили, что в дни пребывания мощей в России будут повышены меры безопасности, которые не помешают верующим совершить поклонение святыне.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.