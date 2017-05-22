Мутко: некоторые периоды календаря РФПЛ сезона-2017/18 предполагают по три матча в неделюСпорт 22 мая, 19:26
Тарпищев, Трефилов, Мамиашвили отмечены орденом Дружбы за подготовку спортсменов к ОИ-2016Спорт 22 мая, 19:15
РФС: сентябрь является мертвой зоной в плане организации матчей сборной РоссииСпорт 22 мая, 19:13
Россия с 24 мая ограничит ввоз продукции с трех белорусских предприятийЭкономика и бизнес 22 мая, 19:12
Мутко надеется, что газон на стадионе "Санкт-Петербург" будет готов ко 2 июняСпорт 22 мая, 19:08
Титул "Спартака" и фиаско "Зенита": топ-10 событий чемпионата России по футболуСпорт 22 мая, 19:06
Украина до сих пор не выходила с предложениями по урегулированию долга перед РФЭкономика и бизнес 22 мая, 19:02
Оливер Стоун считает фильм "Интервью с Путиным" призывом к мируКультура 22 мая, 19:02
Российская сторона 23 мая обсудит с главой ФИФА ситуацию с покупкой прав на показ ЧМ-2018Спорт 22 мая, 19:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек поклонились мощам святого Николая в храме Христа Спасителя за четыре часа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Количество верующих, посещающих храм, можно подсчитать после прохода их через рамки металлоискателей, установленных при входе в церковь.
"За первые четыре часа (с 13:00 до 17:00 мск) приложились к мощам Николая Чудотворца уже более 10 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ожидании своей очереди стоят еще несколько тыс. человек.
Доступ паломников в храм для поклонения святому Николаю, частица мощей которого была доставлена в Россию накануне из итальянского города Бари впервые за 930 лет, открылся в храме Христа Спасителя на час раньше запланированного - в 13:00 мск. Доступ верующих к мощам чудотворца в Москве будет открыт до 21:00.
С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 июля по 28 июля в - Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга. Все это время охранять ковчег с мощами святого будут более 1000 военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Ранее в ведомстве сообщили, что в дни пребывания мощей в России будут повышены меры безопасности, которые не помешают верующим совершить поклонение святыне.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.